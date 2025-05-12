軍方清空軍委副主席何衛東報導 加深落馬傳聞

中國國防部近日更新官網，中央軍委副主席何衛東的報導幾乎清空。（取材自中國國防部官網）

中國國防部 近日更新官網，已有兩個月未公開露面的中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年3月10日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導。中共 軍方此舉，加深了何衛東落馬的傳聞。

何衛東最後一次公開亮相是兩個月前的全國兩會，之後就缺席數個重要會議及活動。

據悉，何衛東相關訊息遭刪除的時間點應是在5月9日。根據網上訊息，中國國防部官網早前仍有何衛東在2023年至2025年的報導，2025年原本還有數則相關報導。但經刪除後，目前只剩前述這篇報導。

至於上個月30日遭罷免第14屆全國人民代表大會代表職務的中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，在中國國防部官網中雖然仍列名中央軍委委員名單之中，但已無法點開其頁面。

去年11月28日，中國國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。4月30日，中共第14屆全國人大常委會第15次會議閉幕，公告苗華被罷免全國人大代表職務。這代表苗華經5個多月「停職檢查」後，問題已經升級，未來恐面臨刑事處罰。

與苗華一樣曾在三一集團軍服役的何衛東，在今年3月全國人大閉幕後就未再公開露面，並缺席多個重要會議及活動，包括：4月2日中央軍委領導成員在北京的義務植樹活動；4月8日、9日，由中央總書記習近平主持召開的中央周邊工作會議，以及4月25日的中央政治局第20次集體學習。

68歲的何衛東曾長期在共軍 南京軍區第31集團軍服役，曾任東部戰區司令員，於中共20大晉升軍委副主席。他的動向不僅牽動解放軍高層，也可能影響北京對台決策。