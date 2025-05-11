習近平甫回京、魯拉就到訪 中巴料談合建「兩洋鐵路」

2024年11月20日，巴西總統魯拉與中國國家主席習近平在巴西簽署雙邊協議。(路透資料照片)

中國國家主席習近平 10日結束在俄羅斯 的4天訪問返回北京，中國外交部隨即宣布巴西 總統魯拉10至14日將對中國進行國是訪問。巴國官員表示，巴西與中國正研議共同興建1條全長約5000公里、穿越巴國東西境、分別通往巴西東岸及秘魯錢凱港的兩洋鐵路，預計2027年開始營運。而中國對幫助巴西興建鐵路「表現出濃厚的興趣」。

應對美國關稅戰，中國近來積極展開多國外交工作，習近平5月7日赴莫斯科與普亭舉行會談和茶敘，並與20多位外國領導人一齊參加俄羅斯紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。據新華社，習近平9日還分別會見斯洛伐克總理菲佐、委內瑞拉總統馬杜羅、古巴國家主席迪亞斯─卡內爾、緬甸領導人敏昂萊、塞爾維亞總統武契奇。

習近平返回北京後，巴西總統魯拉接著到訪。習近平去年11月在巴西利亞總統官邸黎明宮與魯拉會談。兩國元首當時宣布，將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，中巴一道做相互成就的「黃金搭檔」。

中美關稅戰後，中國正在從多種渠道尋找美國產品的替代。4月初，中國剛剛與巴西簽署了至少240萬噸的大豆採購合同，這相當於中國通常月均進口量的近1/3。

中國國家主席習近平10日結束對俄羅斯國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典返回北京。 (中新社)

觀察者網報導，巴西計畫與預算部長特貝特當地時間9日透露，巴西正與中國就建設一條連接秘魯錢凱港至巴西境內的鐵路進行磋商，其團隊約1個月前與中國國有鐵路公司代表會面，討論連接錢凱港與巴西的潛在路線。

特貝特說，中方最初考慮的路線是直穿亞馬遜地區，但巴西政府因為這一路線存在著熱帶雨林和原住民問題，提出不同意見。經過溝通，新路線將往南偏移，從巴西最西端的阿克里州（Acre）往東，在托坎廷斯州（Tocantins）與由中國中鐵正興建的「東西一體化鐵路」（FIOL）相連，即可向東通往大西洋畔的巴伊亞州（Bahia）。

她表示，這項鐵路工程可能需要5年甚至8年才能完工，盡管工期較長，但將對巴西內陸未開發地區的經濟發展產生變革性影響。