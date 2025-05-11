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新聞觀察站／紀念二戰80年 兩岸領導人史觀對撞

本報記者廖士鋒
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俄羅斯9日舉行盛大慶典，紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年。中國國家主席習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。(新華社)
俄羅斯9日舉行盛大慶典，紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年。中國國家主席習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。(新華社)

今年是二戰勝利80周年，亞洲與歐洲戰場的紀念慶典，可謂互別苗頭，極具政治味。中共領導人習近平甫結束對俄羅斯的訪問，也將在9月迎來俄國總統普亭對北京的訪問。

二戰勝利奠定當前國際格局的基礎，二戰史觀當然也牽涉當代國際秩序甚巨。因德、日投降、簽訂降書日期、時區等差異，同盟國陣營連紀念日的計算都不同，從5月初到9月初不等。各國領導人在國際場合上偏好紀念「哪個」日子，亦折射出對二戰史觀的側重。

在歐洲，戰爭勝利80周年的紀念，引起不少矛盾，因為俄烏戰爭仍在進行，部分東歐領導人赴莫斯科出席閱兵，周邊國家揚言關閉領空拒絕放行。而台灣領導人賴清德在5月8日接見外國使節，發表歐戰勝利80周年演說，創下台北首次紀念，這一日期選擇，首先就有別於習近平赴莫斯科參加的5月9日慶典。

二戰誰貢獻多，最近也引起爭論。美國總統川普表示，沒有美國，二戰不會獲勝，並將5月8日命名為「二戰勝利日」，但旋即引來俄國前總統麥維德夫斥為「胡言亂語」，因蘇聯二戰喪生2千多萬人，遠多於美國。

二戰該從什麼角度紀念，更是南轅北轍。習近平與普亭此次簽署的聯合聲明，指出中國大陸和俄羅斯肩負維護「正確二戰史觀」的共同責任和使命，雙方將堅定捍衛二戰勝利成果，共同抵制美化納粹、新納粹主義抬頭、軍國主義復辟。而賴清德則說，二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味並且膨脹更大的野心與自滿的利牙，並強調當前台灣與歐洲「正共同面對新極權集團的威脅」。

對比之下，兩岸領導人的二戰史觀出現根本衝突，且分別用來替自身對當前國際格局的立場進行辯護。儘管如此，並不表示相較亞洲戰場，中華民國跟歐戰的聯繫就更深。

雖然賴清德此次談話隻字未提台灣抗戰對二戰的貢獻，不過各部會回應的焦點卻難以迴避，如外交部政次陳明祺就提到，「我們中華民國當然受到鄰居的侵略，這是無庸置疑的」；對普亭附和「中共領導抗戰說」，陸委會也駁斥稱，中共僅藉機擴張、鞏固共產勢力，對抗戰並無實質貢獻，更遑論「領導」抗戰。

對這段歷史的詮釋，更重要的也在於鋪陳當下。中共官媒環球時報日前即發表社評稱「當前國際秩序面臨多重衝擊，深層原因與二戰史觀的動搖有著緊密的聯繫」，劍指之處除單邊主義，還包含日本再軍事化、台灣地位未定論等。

中共 賴清德 普亭

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