「中國不買就沒人買」 美農民發愁：雞爪出口「趨零」

中國人愛吃雞爪，但在高關稅下，美國雞爪出口銳減。 (取材自觀察者網)

美國總統川普對中國加徵高關稅 效應已在美國多個行業顯現。以中國市場為主的美國雞爪、魚頭和豬內臟等訂單銳減，美國雞爪和雞肉出口量幾乎趨零，豬副產品料損失10億美元；美國農民更發愁的是，這些產品除中國很難找到替代買家。此外，美航運協會負責人也表示：對外貿易支撐美國經濟，中國生產能力無可替代。

雞爪和魚頭等被美國農民視為「廢料」的產品，曾通過出口中國實現產業鏈增值。觀察者網引述「日經亞洲」報導，在中國也祭出對美商品高關稅之下，美國農民正努力將出口轉移到其他地方，但替代市場難以覓得。

尤其中國是美國雞爪的最大出口市場，2024年美對華雞爪出口額達2.9億美元，占該類產品出口總值的69%。但美國家禽蛋品出口協會總裁兼首席執行官格泰勒（Greg Tyler）說，最新關稅將使雞爪和雞肉出口量「趨近於零」。失去最大的客戶意味著美國雞爪只能冷凍儲存以待低關稅窗口，或送往加工廠製成動物飼料、寵物食品。

根據美國肉類出口聯合會的數據，豬耳朵、豬蹄和豬內臟等豬副產品也大量出口至中國，去年中國從美國進口的豬副產品占其總出口量的一半以上。如今中國對美國豬肉的實際關稅稅率已經推高至172%。美國肉類出口聯合會副主席舒勒（Joe Schuele）估計，對華出口斷崖將導致每頭生豬損失8至10美元，年損約10億美元。

美企等待出口的魚頭。(取材自觀察者網)_

密西根州立大學食品經濟與政策教授奧爾特加（David Ortega）指出，「美國農民可能會把更多的這些產品運往墨西哥，但其市場容量無法替代中國」。

報導並稱，代表美國農民的主要出口貿易組織美國「農業運輸聯盟」（AgTC）執行董事弗里德曼（Peter Friedmann）曾哀嘆道，從乾草種植戶到水果和堅果出口商，再到種植棉花和硬木木材的農戶，美國農產品訂單普遍被取消已是「一場全面爆發的危機」，其會員正遭受「巨大」經濟損失。

另據國際在線，美國太平洋商船協會（PMSA）主席邁克·雅各布在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，來自中國的玩具、餐具、服裝、日用品等，滿足了美國消費者的日常生活需求。與此同時，電機、電氣設備零附件、機械器具零件、車輛零附件等中間品，也是中國主要對美出口商品，這些中間品能否以合理的價格充分供應，對美國製造業同樣重要。

而白宮的單邊關稅政策，讓美國消費者和美國製造業同時面臨「缺貨」和「高價」雙重困境。目前整條整個美國西海岸線上各港口貿易量都在下降。「而從短期來看，我們在中國之外找不到足夠的生產能力」。