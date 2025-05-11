3000元商品關稅卻要4600元 美老闆：不是漲價就是裁員

美國小企業主指出，之前他通常的關稅稅率是7.5%。（取材自央視新聞）

美中關稅 戰戰火未消，在高額關稅下，美國的小企業主受到嚴重衝擊。紐約一名小企業主哀號，關稅費用已經超過了進口商品本身的費用，為了讓公司生存下去，他只好考慮調漲商品價格，甚至裁員以度過難關。

央視新聞報導，來自紐約的埃斯納爾經營著一家男士護理用品公司，他從中國進口的商品總額大約是3000美元，但由於徵收了150%多的關稅，他僅關稅就要支出4600美元。而不久之前，他根本不需要支付這麼多的關稅費用。

埃斯納爾表示，之前他通常的關稅稅率是7.5%，但現在關稅費用已經超過了進口商品本身的費用，他正在考慮給商品漲價來應對高額的關稅支出，或者裁員以度過難關。他說，「我知道我們能挺過去，但讓我倍感壓力的是（如何安置）我的雇員們，這讓我夜不能寐。」

美媒分析，不同於大型企業，小企業沒有足夠的資金緩衝來應對高額關稅的衝擊，他們面臨裁員降薪、關門停業等多重困境。而小企業聘雇了美國三分之二的勞動力，對美國來說至關重要。

美媒評論員安娜·庫伊曼表示，小企業主面臨多重困難的抉擇，包括延遲招聘、暫停擴張、實施裁員、減少庫存，甚至可能需要關門停業。有些尋求本地供應商或者盡可能地尋找低關稅國家的供應商，其他的縮減庫存、減緩發展速度或者拿出緊急貸款應急。「他們（小企業主）在做任何抉擇時都必須十分小心，以免嚇跑消費者。」

美媒報導，從近日對小企業的調查發現，近80%的小企業主對關稅感到很擔憂。美國投資諮詢公司「風險逆轉」負責人丹·內森透露，小企業主和消費者的信心現在正在下降，且對通貨膨脹的預期正在上升，「更弱的經濟增長、更高的價格，我們把這種情況叫做『滯脹』。」