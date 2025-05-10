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平均20歲、高1米87…解放軍102人排面 紅場高唱軍歌

中國新聞組／北京10日電
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解放軍儀仗隊方隊9日在紅場參加紀念俄國紀念二戰勝利80周年閱兵式。(新華社)
解放軍儀仗隊方隊9日在紅場參加紀念俄國紀念二戰勝利80周年閱兵式。(新華社)

中國國家主席習近平昨以主賓身分出席俄羅斯紅場勝利日閱兵，與總統普亭並肩觀禮。外媒觀察，與會國家元首中，習近平不僅壓軸登場，被安排坐於主禮台中央，也是唯一由普亭親自陪同走上紅地毯與主禮台的外賓，凸顯其獲特別禮遇，以及在「全球非西方戰略陣營」中的領導地位。解放軍儀仗隊平均20歲、身高1米87隊員演唱中俄軍歌響徹紅場，是最浩大的外國部隊。

習近平昨出席俄羅斯「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80周年慶典，是他時隔10年再次出席這一紀念活動。據自由亞洲電台報導，習近平不僅是其中地位最受矚目的元首，更是唯一由普亭親自陪同走上紅地毯與主禮台的外賓，凸顯其在「全球非西方戰略陣營」中的領導地位。

與其他領袖分批就座不同，習近平壓軸登場，並被安排坐於主禮台中央，左右為普亭與俄軍高層。閱兵期間，習近平與普亭兩人頻頻低聲交談，並安排專屬翻譯全程傳譯普亭演說內容，象徵中俄雙邊在政治、軍事與價值觀上的高度一致。

而在閱兵方隊編排中，中國軍隊同樣是最受矚目的外國部隊，解放軍派出119人儀仗隊，是當日規模最大的外國部隊。進場時高唱中國軍歌，習近平與其他國家元首一同起立致意，儼然成了中國主場。

閱兵後，習近平與普亭一同前往無名烈士墓，獻花悼念蘇聯二戰陣亡士兵，報導認為這是藉機強化「歷史記憶共同體」敘事聯結，對抗西方對俄烏戰爭的輿論指控與制裁壓力。

新華社報導，據解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊隊長張鼎新表示，此次119名官兵中有102人亮相紅場，平均身高1.87米，平均年齡20歲，抗戰老兵後代在列。這次任務要克服時差、溫差和環境挑戰，特別是遇到雨雪天氣後容易濕滑，隊員們專門找了一些複雜、崎嶇不平的路面進行針對性的強化訓練克服，還將步幅和步速由原來每分鐘112步調整至120步。

「中國排面」紅場閱兵入場前，高唱「當那一天來臨」，和俄羅斯少年軍方隊合唱歌曲「喀秋莎」；閱兵式後並唱起「強軍戰歌」，嘹亮歌聲響徹俄羅斯紅場。當中國軍人在隊列中用俄語高聲喊出「中俄友誼萬歲，世界和平萬歲」時，觀眾的歡呼聲經久不息。

今年是中國儀仗隊第三次參加莫斯科紅場閱兵，首次亮相是在2015年。重溫2015年中國女兵閃耀莫斯科紅場。

解放軍儀仗隊方隊9日在紅場參加紀念俄國紀念二戰勝利80周年閱兵式。(新華社)
解放軍儀仗隊方隊9日在紅場參加紀念俄國紀念二戰勝利80周年閱兵式。(新華社)

習近平 普亭 俄羅斯

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