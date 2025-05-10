中美談判前夕出手 北京嚴查戰略礦產走私、第三國轉口

中國商務部 等單位9日召開打擊戰略礦產走私出口專項行動會議，將透過加強源頭管控，偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法來重點打擊，引發國際輿論關注。

香港媒體報導，有分析人士認為，中方此舉旨在加強此前一系列針對關鍵礦產的出口管制措施的執行力度，而這些礦產對於美國國防工業至關重要。還有美媒則注意到，這正值中美將赴瑞士參加經貿對談前一天，意味深長。

會議中強調，要求參與的各部門要聚焦戰略礦產領域，加強源頭管控，對偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等典型規避手法進行重點打擊，並依法加快辦理並公布一批違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡，對不法分子形成有力震懾。

此前，商務部於去年12月宣布嚴控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關軍民兩用物項對美國出口。據報導，此舉給美國高科技硬件的供應鏈帶來了壓力。今年2月，商務部又將鎢、碲、鉍、鉬、銦五種金屬的相關物項列入出口管制清單，其中鎢可用於製造彈藥。

如果某種物項被列入限制清單，出口經營者出口該物項應當依照相關規定向國務院 商務主管部門申請許可。港媒發現，海關總署的數據顯示，在2025年第一季度，中國銻和鍺等關鍵礦產的出口量較去年同期分別下降了57%和39%。

但根據商務部網站9日發布的消息，當天舉行的打擊戰略礦產走私出口專項行動會議中指出，中國對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土 等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。

「為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。」商務部聲明寫道。

華爾街日報9日指出，盡管美國政府已採取措施減少對中國的依賴，包括建設新的稀土加工和磁鐵製造設施，但進展緩慢，目前美國在稀土供應上仍然高度依賴中國。報導稱，川普政府近來積極推動擴大對烏克蘭、格陵蘭島等地關鍵礦產的獲取，也進一步凸顯了這一點。

根據英國經濟學人雜誌統計的13種被用於軍工「戰爭關鍵礦物」，中國占據了其中8種50%以上的產量，除鎵、鍺、銻外還包括鎢、釩、稀土、銦、鈦等。美國地質調查局（USGS）去年11月發布的一份研究調查指出，如果中國僅將鎵和鍺的出口全面禁止，美國的國內生產總值就可能會減少34億美元。