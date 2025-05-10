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中俄1.3萬字聲明 應對美搞「小圈子」、貿易霸權雙重圍堵

中國新聞組／北京10日電
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俄羅斯總統普亭(右)、中國國家主席習近平(左)在莫斯科簽署聯合聲明。（新華社）
俄羅斯總統普亭(右)、中國國家主席習近平(左)在莫斯科簽署聯合聲明。（新華社）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭8日在莫斯科會談，共同簽署近1.3萬字「關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，並於9日發布；新華社報導，聯合聲明強調堅決反對在世界各地鼓動其他國家，對中俄採取敵對立場並抹黑中俄協作行徑，兩國將加強協調配合，堅決應對美國對中俄實施軍事、經貿「雙重圍堵」。

聲明指出，美國及其盟友企圖推進北約東進亞太，在亞太地區大搞「小圈子」，拉攏本地區國家推行其「印太戰略」，破壞地區和平穩定繁榮。

雙方反對構建針對中俄的「核共享」軍事同盟，反對藉口強化「延伸威懾」安排在本地區部署核武器系統，反對部署破壞戰略穩定的全球反導彈系統、陸基中導系統。

雙方強調，中俄軍保持緊密關係具有特殊意義，有助於兩國更有力捍衛主權和國家利益、有效應對傳統和非傳統威脅與挑戰。雙方將持續加強軍事軍技合作，深化軍事互信與協作，擴大聯合軍事演習活動規模範圍，定期組織海上、空中聯合巡航，加強雙邊及多邊架構下交流合作。

在反對貿易霸權上，聲明稱，雙方指出個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，破壞公平競爭，阻撓應對全人類共同挑戰的國際合作，包括阻礙維護全球糧食安全、能源安全、實現聯合國永續發展目標等。

聲明暗批美國大幅提高關稅與非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，譴責妨害司法及違反世貿組織規則的卑鄙行徑。

聲明指出，中俄肩負維護正確二戰史觀的共同責任使命，致力防止反人類的納粹主義、種族優越主義思潮捲土重來，將繼續抵制美化納粹及其幫凶、新納粹主義抬頭、軍國主義復辟及助長各種形式種族主義、種族歧視、仇外排外行徑。

聲明強調，中俄關係具獨特戰略價值和強大內生動力，不針對第三方也不受制於第三方，雙方將保持戰略定力，始終視彼此為優先合作夥伴，共同抵制任何干擾破壞中俄傳統友誼和深度互信的圖謀。

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