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習近平會塞爾維亞總統 武契奇：始終認為台灣是中國一部分

記者黃國樑／即時報導
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當地時間2025年5月9日下午，中國國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典期間會見塞爾維亞總統武契奇。(取材自中國外交部網站)
當地時間2025年5月9日下午，中國國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典期間會見塞爾維亞總統武契奇。(取材自中國外交部網站)

中國外交部網站，當地時間2025年5月9日下午，中國國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典期間會見塞爾維亞總統武契奇。習近平表示，中方願同包括塞爾維亞在內的世界各國一道，團結合作應對挑戰，共同維護世界和平與國際公平正義。武契奇則表示，塞方堅定不移恪守一個中國原則，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部分。

習近平指出，去年5月他對塞爾維亞成功進行國事訪問。一年來，新時代中塞命運共同體建設開局良好，成果有目共睹。面對世界百年變局加速演進、多重風險挑戰疊加，中塞兩國要保持戰略定力，聚精會神辦好自己的事，傳承發揚鐵桿友誼，深化拓展互利合作，高品質推進中塞命運共同體建設。

他說，中方願同塞方加深策略溝通，加強相互支持，加強貿易、投資合作，持續支持相關專案建置與運營，充分發揮示範效應，取得更多互利共贏成果。

習近平強調，80年前，中國人民和塞爾維亞人民在反法西斯戰爭中分別為亞洲和歐洲戰場勝利做出重要貢獻。中方願同包括塞爾維亞在內的世界各國一道，團結合作應對挑戰，共同維護世界和平與國際公平正義，維護經濟全球化成果，推動建構人類命運共同體。

武契奇表示，中國是塞爾維亞最寶貴的朋友，一直為塞提供無私支持協助，協助塞發展經濟、改善民生。塞方堅定不移恪守一個中國原則，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部分。塞方願與中國擴大經貿往來，歡迎更多中國企業赴塞投資興業，將提供良好營商環境。

他表示，希望中方積極參與2027年貝爾格萊德專業類世博會。塞方讚賞中方堅定支持多邊主義，中方的理念和行動增強了國際社會維護共同利益的勇氣和信心，塞方願與中方團結應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰。

習近平

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