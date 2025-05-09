關稅戰衝擊 前4個月中國與美國貿易額同比「由增轉降」

由於關稅戰，促使美中經濟加速脫鉤。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

美國4月發動新一輪關稅 戰後，中國的進出口數據出爐，中國海關總署9日發布，4月當月，中國進出口同比增長5.6%，其中與上月相比，出口同比增速回落至9.3%，進口由降轉為增長0.8%，官方強調「外貿依舊展現出較強韌性」。值得注意的是，在關稅戰後，中國與美國貿易額由前3個月的增長4%，跌為前4個月的下降2.1%。

根據中國海關總署網站，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值14.14兆元人民幣，同比增長2.4%。其中出口8.39兆元，增長7.5%；進口5.75兆元，下降4.2%。

而針對美國發動關稅戰的4月份，數據顯示當月中國貨物貿易進出口總值3.84兆元，增長5.6%。其中，出口2.27兆元，增長9.3%；進口1.57兆元，增長0.8%。

整個前4個月進出口情況，官方指出，一般貿易、加工貿易進出口增長；對東協、歐盟 進出口增長；民營企業進出口比重提升；機電產品占出口比重超過6成，其中自動資料處理設備及其零組件、積體電路和汽車出口增長。此外，鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌，機電產品進口值增長。

在結構上，前4個月東協仍為中國第一大貿易夥伴，貿易總值為2.38兆元，增長9.2%，占中國外貿總值的16.8%。其中對東協出口1.48兆元，增長12.6%；自東協進口8951.7億元，增長4%。歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為1.78兆元，增長1.1%，占12.6%。其中對歐盟出口1.21兆元，增長6.1%；自歐盟進口5635.9億元，下降8.1%。

美國為中國第三大交易夥伴，中國與美國貿易總值為1.44兆元，下降2.1%，占10.2%。其中，對美國出口1.07兆元，下降1.5%；自美國進口3699.5億元，下降3.7%。

值得注意的是，最新數據反映了關稅戰後中國與美國貿易量的增長變化。

今年4月14日，中國海關總署副署長王令浚在記者會上表示，今年第一季，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，「中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模1.11兆元，增長4%」。而累計前4個月的數據則顯示，雙邊貿易額已從增長4%，變成下降2.1%。

歐盟的部分增長也有見緩，從第一季的1.4%變成前4個月的1.1%；東協增長則更快，從第一季的7.1%變成前4個月的9.2%。

中國與前幾大貿易夥伴的占比也有變化，根據去年前4個月的數據，當時中國與東協貿易占中國外貿總值的15.8%、與歐盟貿易占12.7%、與美國貿易占10.6%，與南韓 貿易則占5.3%。去年前4月中國與美國貿易額1.47兆元，增長1.1%，占10.6%。其中對美國出口1.08兆元，增長2.4%；自美國進口3870.6億元，下降2.5%；對美貿易順差6924.1億元，擴大5.4%。