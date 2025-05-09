斥資3兆、喊「無事不擾」 美中談判前夕 中發力挺民企

為了持續提振民營企業發展信心，上海推出優化營商環境十大任務，以應對外部環境變化的不確定性。（記者陳宥菘／攝影）

中美將進行貿易談判，中國在談判前出台多項經濟刺激措施，國家發展改革委並將在交通運輸、能源等重點領域推出總投資規模約3兆元（人民幣，下同，約4170億美元）優質項目，上海優化營商環境十大任務喊出「無事不擾」，中央及地方齊力為民營企業拓展發展空間。美媒分析認為，這表明中國在提振國內信心方面存在一定緊迫性，但避免祭出「大規模」刺激措施，是為站在經濟強大立場談判，以免在會談前釋放軟弱信號。

中國自美國加徵最新一輪關稅 以來，7日推出了首批值得注意的刺激措施，包括降息和注入流動性。大公報報導，「中華人民共和國民營經濟促進法」將於5月20日起施行，國家發改委今年還將在交通運輸、能源、水利、新型基礎設施、城市基礎設施等重點領域，推出總投資規模約3兆元優質項目，為民營企業拓展發展空間。

上海市政府近日也印發「關於加力提速推進2025年優化營商環境『十大攻堅突破任務』通知」，推出優化營商環境的10大任務，藉此提振發展信心，應對外部環境不確定性。其中措施著重規範涉企行政檢查，推行「無事不擾」，減少過往企業面臨過多監管而影響經營效率的情況，此外，也將發展建設城市「煙火氣」，優化戶外餐飲、夜間經濟等業態的審批流程。

華爾街日報報導指出，中國在中美談判前出台刺激措施，意在釋放謹慎信號並展示信心，表明中國在提振國內信心方面存在一定緊迫性，但北京方面將避免採取任何「大規模」刺激措施，以免在會談前釋放軟弱信號。

「中國政府希望站在經濟強大的立場上開始談判」 ，報導引述馬來亞銀行（Maybank）宏觀研究主管Erica Tay表示，這些支持措施將有助於增強其談判地位」。

報導認為，單獨來看，這些舉措不太可能產生重大影響，但分析師稱，決策者終於開始將刺激措施導向正確方向。穆迪分析（Moody's Analytics）中國和澳洲經濟研究主管Harry Murphy Cruise表示，下調存款準備金率並非扭轉局勢的關鍵之舉，但一攬子支持計畫的廣度「顯示出決策者行事方法的真正成熟」。

有分析師認為，中國將繼續對刺激措施採取謹慎、有條不紊予以推進的態度，意在觀望關稅如何影響經濟以及局勢如何緩和之際保留政策彈藥。龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國經濟學家Wei He表示，中國迄今為止採取的貨幣寬鬆政策表明，決策者並不認為會在短期內受到特別嚴重的衝擊；中國可能不希望因對增長放緩反應過度而向美國總統川普示弱。