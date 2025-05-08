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「練好內功」備戰長期博弈 中釋「以我為主」信號

中國新聞組／北京8日電
中國央行7日宣布推出一攬子貨幣政策措施，其中包括將降準降息。圖為市民經過位於北京的中國人民銀行。（中新社）
中國央行7日宣布推出一攬子貨幣政策措施，其中包括將降準降息。圖為市民經過位於北京的中國人民銀行。（中新社）

中美會談前夕，中國先發制人「放大招」，推出政策組合拳。市場解讀，中國這次出手既是應對內部經濟壓力，也為中美在瑞士談判「紮穩馬步」，一方面爭取談判主動權，另一方面展示「練好內功」備戰長期博弈的決心。分析普遍認為，中國政策工具箱仍有充足後著，未來將動態調整以應對外部變局。

文匯報報導，過去數月以來，中國多次預告將擇機降準降息，而人行「雙降」政策千呼萬喚始出來。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人民幣近期轉強，料為寬鬆政策提供契機，此時出手既能穩住經濟底氣，亦為中美長期「內力比拚」做好準備。

中航信託宏觀策略分析師劉長江則直言，北京選擇先發制人，掌握談判的自主權，有助避免在談判期間被美國威脅，「談得攏，就談；談不攏，靠國內政策自力更生」。

東方金誠首席宏觀分析師王青則認為，此時降息降準能有效刺激融資需求，提振市場信心，是應對外部波動最直接手段。展望未來，在國內物價水平偏低情況下，他預料中國人民銀行下半年仍繼續降息、降準，估計全年降幅分別達0.6個百分點及1個百分點，甚至可能重啟國債購買，以替代降準向市場注入流動性。他強調，中美經貿談判過程勢必曲折，內地政策需持續評估外部衝擊。

泰國際策略分析師顏招駿也表示，人行發布的政策組合拳，明確傳遞「以我為主」底線思維，為中美談判爭取主動權。

降息 泰國 國債

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