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烏克蘭無人機猛攻之際 習近平仍抵莫斯科 高調挺俄？

中國新聞組／北京8日電
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莫斯科9日將舉行紅場閱兵，烏軍使用無人機對俄國加大攻勢，俄軍也對基輔還擊。圖為4日基輔市區遭俄軍無人機攻擊後的狀況。（美聯社）
莫斯科9日將舉行紅場閱兵，烏軍使用無人機對俄國加大攻勢，俄軍也對基輔還擊。圖為4日基輔市區遭俄軍無人機攻擊後的狀況。（美聯社）

中國國家主席習近平的專機於7日傍晚抵達莫斯科伏努科沃機場，時間點正值烏克蘭連續第三天對莫斯科發動無人機攻擊。而在習近平抵達不到三小時前，莫斯科主要機場之一一度暫停運營以應對威脅。習近平冒著被無人機襲擊的危險來到莫斯科，中國外交部對此未置評，僅表示當前最重要的任務是避免局勢升級。

法廣網報導，過去兩天，烏克蘭頻繁發動無人機襲擊，干擾了莫斯科及俄西部多個城市機場的正常運作，引發外界對紀念活動能否順利舉行的擔憂。

俄羅斯當局7日表示，已成功攔截多架試圖飛向莫斯科的烏克蘭無人機。此前，包括習近平和巴西總統盧拉在內的多國領導人陸續抵達莫斯科，準備出席即將舉行的二戰勝利紀念活動。

莫斯科市長索比亞寧7日傍晚表示，俄防空系統當天在莫斯科近郊攔截並摧毀了九架無人機。他在社交平台寫道：「應急部門專家正在無人機殘骸落點展開處置工作。」

路透稱，習近平被視為出席9日紅場閱兵式的最具影響力的外國領導人之一，屆時將紀念蘇聯及其盟軍戰勝納粹德國80周年。此次訪問被普亭視為一項重要的外交成果，顯示俄羅斯並未在國際舞台上被孤立。

烏克蘭外交部6日發出呼籲，敦促各國避免派遣軍隊參加閱兵活動，在這種氣氛下，一些國家的領導人找到了不來出席大閱兵的理由。

習近平高調前往莫斯科參加典禮，有分析認為，習近平要為他一再宣稱的老朋友普亭撐腰，這舉也把中國一邊倒的親俄立場暴露無遺。

習近平 烏克蘭 普亭

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