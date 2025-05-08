駁烏克蘭說法…中：儀仗隊參與紅場閱兵 捍衛二戰成果

中國人民解放軍 儀仗司禮大隊儀仗分隊9日將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年閱兵活動。截至目前，中國人民解放軍儀仗司禮大隊119名官兵已經參加三次彩排。

早前烏克蘭方面提出，外國軍隊參與紅場閱兵「是對侵略者的支持」。央視報導，外交部發言人林劍7日在例行記者會上回應表示，中方參加俄方舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，體現了中方對歷史的尊重和銘記，也體現了中方捍衛二戰勝利成果的堅定決心。

另外，俄羅斯 駐瀋陽總領事普雷日科瓦昨表示，「不朽軍團」紀念遊行將於明日在遼寧省會瀋陽市舉行，屆時，瀋陽的中小學生也將參與。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，許多國家已經舉辦「不朽軍團」國際活動的首批遊行。在外國首都和主要城市的街道上，成千上萬的人帶著他們英雄祖先的肖像走過。「盡管在一些所謂的西方集體國家中存在挑釁者的障礙和行動，但這項活動已經在30多個國家舉行。」

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，普雷日科瓦表示，「不朽軍團」紀念遊行將於明日在瀋陽的蘇軍烈士陵園舉行。 她表示，暫時不清楚具體人數，但據說將有很多人參加，包括瀋陽的中小學生。

「不朽軍團 」是俄羅斯和一些周邊國家為紀念蘇聯二戰歐戰（俄稱偉大衛國戰爭）的參與者和受害者而舉行的全國式行動。該活動於2012年5月9日在托木斯克市首次舉行，並於2013年成為全俄羅斯的活動。本月3日，俄羅斯駐華大使館 在北京舉行「不朽軍團」活動，超過1200人參加紀念遊行，其中包括俄羅斯和獨聯體國家公民，還包括參加抗日戰爭的「中國軍人的後代」。