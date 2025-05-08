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習近平抵莫斯科／投書暗批美 「中俄關係不受制第三方」

特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯莫斯科伏努科沃機場，參加二戰期間蘇聯戰勝納粹德國80周年慶典。（美聯社）
中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯莫斯科伏努科沃機場，參加二戰期間蘇聯戰勝納粹德國80周年慶典。（美聯社）

當地時間5月7日，中國國家主席習近平乘專機抵達莫斯科進行國事訪問。習在機場發表書面講話表示，深切緬懷為世界反法西斯戰爭勝利英勇獻身的先烈，呼籲共同弘揚正確二戰史觀，共同維護國際公平正義。同日，習在俄媒刊署名文章批美，稱「世界要公道 不要霸道」。強調中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。

來源：YouTube

新華社報導，習近平在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典之際，在「俄羅斯報」發表「以史為鑑，共創未來」的署名文章。

文章提及，80年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰鬥，並肩打敗了不可一世的法西斯勢力；接著，習近平暗批美國，表示80年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在了團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。

習近平喊話，「我們要以史為鑑，從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，共同創造人類更加美好的未來」。

據報導，習近平在這篇以二戰為背景的署名文章中，也談到「台灣問題」，他說，「今年也是台灣光復80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

習近平表示，開羅宣言、波茨坦公告等文件都確認了「中國對台灣的主權」，不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。「無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

習近平7到10日訪問俄羅斯，俄羅斯總統外交事務助理烏沙科夫表示，這是兩人今年的第三次接觸，雙方將討論俄烏戰爭和俄美關係等重要議題。

在美中就關稅等議題展開接觸之際，中方積極鞏固與其他盟友的關係，此前，習近平已於6日就中歐建交50周年，和歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電。

中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯莫斯科伏努科沃機場，參加二戰期間蘇聯戰勝納粹德國...
中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯莫斯科伏努科沃機場，參加二戰期間蘇聯戰勝納粹德國80周年慶典。（美聯社）

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