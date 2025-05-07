習近平、普亭8日一對一交流 為何特意安排「喝茶」？

普亭（左）此前訪華時，與習近平（右）一同品茶會談。(路透)

中國國家主席習近平 7日前往俄羅斯展開為期四天的國是訪問，這是習近平今年第二度出訪，也是與俄羅斯總統普亭 今年來第三次接觸。俄國專家透露，習普8日的會談將聚焦金融、物流，確保雙方銀行金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對中輸送的新管道等。

俄羅斯總統外交事務助理烏沙科夫表示，中俄兩國領導人8日將向媒體發表講話，並共進早餐，「之後一邊喝茶一邊進行保密的一對一會談」。俄羅斯衛星通訊社報導，習普將討論進一步發展全面夥伴關係和戰略合作的主要問題，以及國際和地區的熱點問題，雙方計畫簽署政府和部門間文件。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所長巴巴耶夫預估，兩國元首將聚焦金融、物流，確保俄羅斯和中國銀行間的金融支付順暢進行，及共同開發北極航道，建設俄羅斯天然氣對中國輸送的新管道等。

中國外交部強調，習近平將同普亭就新形勢下中俄關係發展，以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，兩人達成的重要共識，必將進一步深化中俄政治互信。習、普已達成共識，將共同銘記歷史，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。

值得注意的是，習普兩人這次將「一對一」喝茶交流，外界好奇為什麼官方特別說明要「喝茶」？據了解，習近平2024年與普亭在喀山克里姆林宮會晤時，曾經談及聯通中俄兩國的「萬里茶道」，此次會談特意安排兩人喝茶，可能也有象徵中俄友誼如茶葉歷久彌香之意。

習近平此行也將出席9日的俄國勝利日閱兵式，俄羅斯RT新聞網指，當天將有包含白俄羅斯 總統、斯洛伐克總理、塞爾維亞總統等20多位外國領導人出席。

烏沙科夫表示，俄中關係目前正處於歷史最高水平，莫斯科和北京都將其視為「堪稱典範」，且兩國關係是「完全信任、平等、自然互利的」，也不針對第三國。烏沙科夫並證實普亭將於今年8月底至9月初訪問中國，且稱普亭訪華將是「良好傳統」的一部分。