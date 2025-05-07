習近平喊話歐盟共抗單邊霸凌 抱團打關稅戰、劍指美？

中國國家主席習近平（左）昨與歐洲理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩（前右）互致賀電。圖為習近平去年五月出訪法國時，會晤范德賴恩。(路透)

川普 政府向各國祭出關稅施壓之際，中國國家主席習近平 昨日與歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)和歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von derLeyen)互致賀電，慶祝中歐建交50周年。習近平在賀電中將矛頭暗指美國，強調要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰。

歐盟傳統上是美國盟友，但川普政府祭出關稅大棒，包括歐盟、加拿大、日韓等盟友也深感壓力，影響所及，成為北京尋求改善與這些國家關係的契機。法媒指出，川普因素可能促使中歐建立更緊密的政治和經濟關係。

新華社報導，習近平在前述賀電指出，一個健康穩定的中歐關係，不僅成就彼此，而且照亮世界。他表示高度重視中歐關係發展，願與歐方深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧。他提到，中歐要共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

習近平並暗指美國說，中歐雙方要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰，共同推動「平等有序的世界多極化」和「普惠包容的經濟全球化」，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。

據報導，歐盟領袖表示，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願與中方深化夥伴關係，加強交往合作，維護聯合國憲章宗旨原則，攜手應對共同挑戰，促進世界和平、安全、繁榮和永續發展。

中國國務院總理李強昨亦與柯斯塔和范德賴恩互致賀電。李強表示，中方願同歐方一道，堅持全面戰略夥伴關係定位，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，為世界注入更多穩定性和正能量。歐盟領袖表示，願同中方共同應對氣候變遷等全球挑戰，維護多邊主義與穩定的國際秩序。

中歐建交50周年背景下，今年中歐峰會原本輪到歐方舉辦，香港南華早報4月引述消息報導，由於習近平不願前往布魯塞爾，柯斯塔和范德賴恩決意前往北京與中國領導人面對面會談，今年中歐峰會將於7月在中國登場。