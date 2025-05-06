中國力拚觀光 今年「五一」入境遊增超一倍

隨「五一」假期結束，中國商務部商務大數據監測顯示，假期間全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3％。而此次也是實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，攜程數據顯示，「五一」入境遊訂單量年增超過一倍。(取自重慶機場微博)

隨著中國今年「五一黃金周」（5/1-5/5）假期結束，據商務部商務大數據監測，假期間全國重點零售和餐飲企業銷售額年增6.3％。同時，近年力拚觀光，此次也是中國實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，中國旅遊平台攜程數據顯示，「五一」期間入境遊訂單量年增超過一倍。

中國《證券時報》指出，今年「五一」假期，全國消費市場繁榮活躍。交通運輸部指出，5月1日至5日，料全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，年增8.0％，其中鐵路、水路和民航的客運量同比均實現兩位數增長。

同時，由於假期人員流動促使中國服務消費持續升溫，以及餐飲文旅市場火熱。據商務大數據監測，假期間中國全國重點監測餐飲企業銷售額同比增長8.7％。截至5月5日，美團平台上，由異地遊客貢獻的地方特色菜餐飲堂食訂單量年增逾105％，成為最熱品類。

另，據文旅部數據中心測算，今年「五一」假期期間，境內出遊3.14億人次，年增6.4%。而國內遊客出遊總花費人民幣1,802.69億元（下同），年增8.0%。

根據中國多地曬出的旅遊「成績單」，僅假期前三天，浙江、黑龍江、湖北、甘肅、廣東、浙江等多省接待遊客數量和實現旅遊總收入均年比實現兩位數增長。攜程數據顯示，境內熱門旅遊目的地前十名為：北京、上海、杭州、廣州、成都、重慶、南京、武漢、深圳、西安。飛豬數據顯示，新疆北屯、西藏昌都、青海果洛、雲南怒江、海南屯昌等地旅遊產品預訂量年比均增長超過100％。

值得注意的是，此次假期是中國官方實施240小時過境免簽政策後的首個「五一」假期，入境遊表現亮眼。攜程數據顯示，「五一」期間入境遊訂單量年比增長超過一倍。中國旅遊研究院院長戴斌認為，隨著簽證、移民、口岸和消費支付便利化政策效應釋放，國家和地方對外人文交流和旅遊推廣力度不斷加大，入境旅遊進入快速復蘇的新通道和繁榮發展的新階段。

此外，由於入境旅遊復甦，緬甸、南韓、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，占外國遊客總數的57.4%。

至於商品消費，此次假期以舊換新政策進一步顯效。據統計，假期期間，商務部重點監測零售企業家電、汽車、通信器材銷售額年比分別增長15.5％、13.7％、10.5％。商務部重點監測電商平台智慧家居產品銷售額年增長超過20％。