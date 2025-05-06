我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

離岸人民幣升破7.2 半年來首見 背後藏著投資人押注

記者黃雅慧／綜合報導
離岸人民幣對美元5日升破7.2關口，為去年11月以來首次。（中通社）
離岸人民幣對美元5日升破7.2關口，為去年11月以來首次。（中通社）

離岸人民幣對美元5日升破7.2關口，為去年11月以來首次。分析認為，中國商務部本月2日釋出評估與美方談判的可能性，投資者押注北京可能會在中美貿易談判中允許人民幣升值，盡管談判前景仍不明朗。6日匯市開盤，離岸人民幣回貶，一度來到7.23元。

本輪人民幣匯率急升始於4月30日，此後離岸人民幣對美元匯率一路從7.27升破7.2元，近兩個交易日升值幅度達1.1%。

拉長時間看，自4月8日觸及7.4低點後，離岸人民匯率不斷走強，至今上漲近2.7%。

五一假期期間，海外市場樂觀情緒攀升，「賣出美國」交易出現反轉，美股、美元皆反彈。

與此同時，人民幣對美元亦出現大幅升值，2日離岸人民幣對美元開盤和收盤價相差671點，外界普遍認為受到關稅或下降等樂觀預期的驅動，導致離岸人民幣跳升。

而要觀察美元以及人民幣走勢，貿易摩擦與關稅談判進度成為主要引導作用力。

券商中國引述分析人士說法稱，目前離岸人民幣大漲主要有四方面因素：一是五一出行數據刷新歷史新高，可能注入更多經濟增長動能；二是五一期間中美經貿磋商釋放出積極信號；三是避險資金可能正增配人民幣資產；四是在美元指數趨勢性殺跌的背景之下，結匯盤可能正在逐步釋放。

每日經濟新聞引述香港銀行外匯交易員分析指出，未來人民幣匯率與美元指數的關聯性將進一步增強，鑒於近期美元指數徘徊在98~101波動，未來一段時間離岸人民幣匯率有望在7.2至7.3元區間波動。

高盛方面認為，雖然人民幣貶值可能略微提振出口競爭力，但若要對沖大規模關稅，貶值幅度需極大，這也將讓中國面臨資本外流壓力。因此更可能依賴財政、貨幣、住房和信貸政策的放鬆來支撐國內需求的韌性。

高盛認為，如果中美貿易談判真正開啟，這種「允許人民幣升值」的情形可能會更加明確。

中美貿易談判前景牽引匯率走勢，有分析認為，若美中貿易戰持續加劇，則美股、美債、美元跌；雙方談判，則美股、美債、美元漲。

在後者情況下，人民幣不會因美元指數上漲而明顯走弱，更可能對美元以及一籃子貨幣偏強。

匯率 關稅 美股

上一則

「男性確診子宮肌瘤」 山東護士論文被酸醫界驚天突破

下一則

習近平抵俄前夕 普亭曝25年前就決定「親中」祕辛

延伸閱讀

川普預告2周內對藥品加徵關稅 推動美國本土製藥

川普預告2周內對藥品加徵關稅 推動美國本土製藥
離岸人民幣急升衝破7.2 投資人仍押注北京會允許匯價走升

離岸人民幣急升衝破7.2 投資人仍押注北京會允許匯價走升
開徵100%電影關稅？白宮：正探索各種選項

開徵100%電影關稅？白宮：正探索各種選項
川普半導體關稅宣布倒數 台專家：應「不會太低」

川普半導體關稅宣布倒數 台專家：應「不會太低」

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

2025-04-28 20:41
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案