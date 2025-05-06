離岸人民幣升破7.2 半年來首見 背後藏著投資人押注

離岸人民幣對美元5日升破7.2關口，為去年11月以來首次。（中通社）

離岸人民幣對美元5日升破7.2關口，為去年11月以來首次。分析認為，中國商務部本月2日釋出評估與美方談判的可能性，投資者押注北京可能會在中美貿易談判中允許人民幣升值，盡管談判前景仍不明朗。6日匯市開盤，離岸人民幣回貶，一度來到7.23元。

本輪人民幣匯率 急升始於4月30日，此後離岸人民幣對美元匯率一路從7.27升破7.2元，近兩個交易日升值幅度達1.1%。

拉長時間看，自4月8日觸及7.4低點後，離岸人民匯率不斷走強，至今上漲近2.7%。

五一假期期間，海外市場樂觀情緒攀升，「賣出美國」交易出現反轉，美股 、美元皆反彈。

與此同時，人民幣對美元亦出現大幅升值，2日離岸人民幣對美元開盤和收盤價相差671點，外界普遍認為受到關稅 或下降等樂觀預期的驅動，導致離岸人民幣跳升。

而要觀察美元以及人民幣走勢，貿易摩擦與關稅談判進度成為主要引導作用力。

券商中國引述分析人士說法稱，目前離岸人民幣大漲主要有四方面因素：一是五一出行數據刷新歷史新高，可能注入更多經濟增長動能；二是五一期間中美經貿磋商釋放出積極信號；三是避險資金可能正增配人民幣資產；四是在美元指數趨勢性殺跌的背景之下，結匯盤可能正在逐步釋放。

每日經濟新聞引述香港銀行外匯交易員分析指出，未來人民幣匯率與美元指數的關聯性將進一步增強，鑒於近期美元指數徘徊在98~101波動，未來一段時間離岸人民幣匯率有望在7.2至7.3元區間波動。

高盛方面認為，雖然人民幣貶值可能略微提振出口競爭力，但若要對沖大規模關稅，貶值幅度需極大，這也將讓中國面臨資本外流壓力。因此更可能依賴財政、貨幣、住房和信貸政策的放鬆來支撐國內需求的韌性。

高盛認為，如果中美貿易談判真正開啟，這種「允許人民幣升值」的情形可能會更加明確。

中美貿易談判前景牽引匯率走勢，有分析認為，若美中貿易戰持續加劇，則美股、美債、美元跌；雙方談判，則美股、美債、美元漲。

在後者情況下，人民幣不會因美元指數上漲而明顯走弱，更可能對美元以及一籃子貨幣偏強。