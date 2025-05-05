俄將在紅場閱兵 澤倫斯基：習近平安全無法保證

烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

習近平 7日將應俄羅斯總統普亭邀請，對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科紅場舉行的閱兵活動。外界關切這場活動是否安全，對此，烏克蘭總統澤倫斯基 向媒體表示，基輔「無法對俄羅斯境內發生的事負責」，似乎說給習近平等領袖聽。據了解，就在幾天前，澤倫斯基被指控威脅要干擾這場紀念二戰結束80周年的「勝利日閱兵典禮」。

5月9日是俄羅斯的二戰勝利日，將在紅場舉行大閱兵，習近平及其他多國領袖都將出席這場紀念活動，俄羅斯向烏克蘭提出停火三天的提議，被澤倫斯基拒絕。根據新聞周刊（Newsweek）報導，澤倫斯基向媒體表示，關於9日在莫斯科紅場舉行的閱兵活動是否安全，基輔「無法對俄羅斯境內發生的事負責」。雖然澤倫斯基並未點名任何人，也未透露進一步細節，但他的言論呼應了他先前的說法--俄方擔憂活動期間可能發生意外。

澤倫斯基的發言某種程度上推升了緊張情緒，但要撼動中俄關係似乎並不那麼容易。中俄近來持續加強雙邊經貿往來，俄羅斯媒體報導，綜合聯合國商品貿易統計數據庫、俄國國家統計部門網站和公開數據計算，2024年，中國自2019年以來首次進入俄羅斯馬鈴薯三大供應國之列。除此之外，中國對俄羅斯肉類供應也增長了近三倍，成為繼白俄羅斯 和巴西後的第三大供應國。

中俄貿易往來可說是「雙向奔赴」，2025年第1季，俄羅斯對中國蛤蜊出口量年比增長6%，總價值超過510萬美元。俄羅斯豬肉生產商據傳利用中歐緊張貿易態勢，希望在未來幾年內占據中國豬肉進口市場10%的份額。

中國海關總署統計數據顯示，中俄貿易額2024年全年達到2448.19億美元，年增1.9%，再創歷史新高；其中中國對俄出口為1154.99億美元，增長4.1%，中國自俄進口為1293.2億美元，與上年相比持平。

俄羅斯總統普亭去年曾稱，「中國早已躍居成為俄羅斯最大貿易夥伴國」，無論世界局勢如何演進，中國始終是俄羅斯長期且重要的經貿合作夥伴。