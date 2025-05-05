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華為突圍成功？被曝在深圳建7奈米產線、自製高階晶片

編譯陳律安／綜合報導
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華為在深圳打造先進晶片廠，力圖衝破西方國家的圍堵。(路透)
華為在深圳打造先進晶片廠，力圖衝破西方國家的圍堵。(路透)

英國金融時報（FT）報導，中國科技巨擘華為正在深圳興建先進晶片生產線，作為當地半導體設施網的一環，嘗試自製7奈米晶片與AI處理器，以降低中國對外國技術的依賴。

FT記者實地走訪、並引述知情人士和衛星影像指出，華為推動的深圳觀瀾三座工廠，自2022年觀瀾廠區動工以來，開發進度迅速。

知情人士透露，華為目前經營其中一座設施，可能會生產自家用於智慧手機與昇騰AI處理器的7奈米晶片，是華為首度嘗試自行製造高階晶片。

其他兩座已於去年完工的工廠，分別由晶片設備商新凱來（SiCarrier）與記憶體晶片製造商昇維旭（SwaySure）營運。知情人士表示，這些設施也獲得深圳市政府的財務支持。

觀瀾官員表示，新凱來和昇維旭的場址都是華為所有。產業人士說，這三家公司的股東結構和架構不同，但有其他關係緊密連結。華為雖否認與這兩家新創有關，但產業人士指出，華為藉由協助募資、共享人力與技術，和這兩家公司建立關係。美國政府去年12月將新凱來與昇維旭列入「實體清單」，禁止美企銷售技術。

消息人士指出，華為藉由派遣管理與技術團隊，提供新創公司早期支持，並且幫助募資，在部分情況下還轉移技術，這種與華為的連結也讓國家基金有「信心」投資，透過華為的新創公司網路，投資華為的晶片發展計畫，而這些新創公司在發展到特定階段後，將自立門戶。

華為取得關鍵外國技術的管道在2019年遭華府切斷後，明顯加速推行晶片自製計畫。

華為所參與計畫的目標，是要發展出能替代美國AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）、荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）、南韓高頻寬記憶體（HBM）晶片大咖SK海力士，以及全球晶圓代工龍頭台積電等公司的技術。

這些設施的細節過去未曾被公開報導，凸顯華為躋身半導體產業領導者的雄心，也展現中國在AI等關鍵技術領域挑戰美國的決心。

晶片顧問業者SemiAnalysis創辦人帕特爾指出，「華為已展開前所未見的努力，要在國內發展AI供應鏈的每一個環節，從晶圓製造設備一直到模型建立」，「我們以前從未見過有任何一家公司試圖包辦所有領域」。然而，一些業界人士質疑華為能否實現這些目標，因為華為在半導體製造的歷練比國內外對手都還少。一位晶片投資人說：「過去幾十年來中國也有些企業在做同樣的事情，卻都仍趕不上ASML和台積電」。

華為 AI 台積電

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