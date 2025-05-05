習近平7日訪俄 會普亭談戰略合作 深化中俄政治互信

中國國家主席習近平應邀訪俄，將出席紅場舉行的二戰勝利日閱兵。圖為習近平(左)去年10月出席金磚國家會議與俄羅斯總統普亭會面。(路透)

俄國 克里姆林宮與中國共產黨官方4日共同證實，中國國家主席習近平 將於7日至10日赴俄羅斯做國是訪問，並出席在莫斯科紅場舉行的「蘇聯偉大衛國戰爭勝利」(第二次世界大戰歐洲戰事結束)80周年慶典與勝利遊行閱兵。中方指出，中俄領袖將進行戰略溝通，進一步深化中俄政治互信。

俄羅斯9日將在莫斯科紅場舉行二戰勝利日80周年閱兵，圖為受閱部隊在紅場預演。(歐新社)

中俄討論發展全面夥伴關係

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)邀請習近平訪問俄國，除了參與勝利日慶祝活動外，兩國領袖會討論「進一步發展全面夥伴關係和戰略合作關係」及「國際和區域議程」，且中俄領袖將簽署數項雙邊文件。

針對習近平此次訪問俄國，中國外交部表示，習近平訪俄期間，將與普亭就「新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題」進行戰略溝通。

中俄領袖互動密切牽動西方

美聯社報導，習近平上次訪俄是2023年9月出席金磚國家(BRICS)的發展中經濟體峰會，而他在2023年3月對俄國進行國是訪問，普亭同年10月訪中。

中俄領袖2024年5月在北京會晤，這是普亭第五個總統任期的首次出訪，雙方同年7月再次於哈薩克會晤。

俄國2022年2月對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，西方制裁切斷俄國接觸國際貿易的大部分管道，使俄國在經濟上愈來愈依賴中國；中俄貿易增加，協助減輕俄國遭受國際制裁的負擔。

習近平此行是自俄國侵烏以來的第三次訪問，中國主張在這場衝突中保持中立，但贊同俄國主張西方挑釁的論點，並供應俄國生產武器所需的關鍵零件。

莫斯科將其大部分能源出口轉往中國，並依賴中國公司為俄國軍工業進口高科技零件，以規避西方制裁。

澤倫斯基暗示不保證習安全

俄國3日譴責烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)不理會俄國單方面的72小時停火後，威脅參加勝利日慶典的政要安全。

澤倫斯基表示，烏克蘭無法向計畫於9日前後訪俄的外國官員提供安全保障，示警莫斯科政府可能挑釁，然後試圖指責烏克蘭。

新華社批美單邊、霸權主義

中國官方媒體「新華社」4日就習近平此次訪俄發表長文，重申中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第三方」，新華社文中也暗批美國，指中俄持續發出反對單邊主義、霸權主義和強權政治的正義之聲。