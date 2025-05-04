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安徽合肥核聚變「東方超環」 拚領先全球發電

記者廖士鋒／綜合報導

中國近年積極研究開發核聚變(核融合)能源設施，除四川成都的「中國環流3號」外，安徽合肥也有「東方超環」，並有數個實驗裝置建設中。最新消息顯示，合肥緊湊型聚變能實驗裝置，將於2027年完工，專家也強調能在5年內看到「核聚變點亮的第一盞燈」。

綜合央視新聞、合肥發布、觀察者網等消息，5月1日合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）項目工程總裝工作，於「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區」正式啟動，比原定日期提前兩個月，現場零組件總重量達6000公噸。聚變新能（安徽）有限公司董事長嚴建文表示，「力爭在2027年完成BEST項目建設」、「在全球率先實現聚變的氘氚運行放電」。

所謂核聚變能量，係指兩個較輕的原子核結合成一個較重的原子核時釋放的能量，融合的主要燃料是氫的同位素氘和氚，過程由氘和氚離子融合成氦，其間損失的質量則轉化為超強能量，與太陽發光發熱原理相同。

稍早於4月底在上海舉行的「好望角科學沙龍」上，中國工程院院士、「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施」總指揮李建剛認為，預計可以在2027年建成核聚變能實驗裝置，並在5年內看到「核聚變點亮的第一盞燈」。

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