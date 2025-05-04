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中限制出口1個月 稀土價飆3倍 葉倫：美恐嚴重自傷產業

中國新聞組╱北京4日電
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美國前財長葉倫近日表示，美國高度依賴中國的關鍵礦產來發展新能源產業，高關稅政策將對美國新能源產業帶來不利影響。圖為中國內蒙包頭的光伏科技公司，包頭被譽為「稀土之都」。(新華社)
美國前財長葉倫近日表示，美國高度依賴中國的關鍵礦產來發展新能源產業，高關稅政策將對美國新能源產業帶來不利影響。圖為中國內蒙包頭的光伏科技公司，包頭被譽為「稀土之都」。(新華社)

中國作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄高位。截至5月1日，歐洲鏑價上漲2倍，達每公斤850美元；鋱價更飆漲3倍，從每公斤965美元上漲至3000美元。前美國財政部長葉倫表示，美國高度依賴中國的關鍵礦產，將嚴重傷害新能源產業發展。

日經亞洲報導，為反制美國對等關稅措施，中國商務部4月初對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

報導指出，全球九成精煉稀土來自中國，中國限制出口的七種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供應都來自中國。瑞穗銀行產業研究部分析師佐藤隆宏表示，很難用其他國家生產的材料來替代受限制的稀土。

稀土金屬對製造電動汽車、風力渦輪機電機和飛機等先進產品至關重要，即使少量添加也能提高材料性能。重稀土價格的上漲直接影響了電動汽車和其他產品中使用的電機成本。東京大學工業科學研究所教授岡部徹指出，長期的供應限制可能會使整個電動汽車生產無法進行。

另一方面，金融界報導，招商證券認為，中國稀土實施出口管制後短期海外將面臨搶單，造成海外稀土價格大漲。

反觀中國國內，稀土深加工企業迎來發展機遇，因加工後的部分稀土產品不在此次出口管制範圍內，企業利潤空間得以拓展，進而推動中國稀土價格上升。

此外，葉倫也發出警告，美國高度依賴中國的大部分關鍵礦產，這些礦產用於清潔能源技術、電池等領域，對這些礦產徵收高額關稅，可能會阻礙那些原本有機會的行業。

她也將川普政府做法與上屆拜登政府做對比，認為拜登做法更明智。回顧去年5月，拜登政府宣布對價值180億美元的中國進口商品加徵關稅，對中國電動汽車的關稅提高至100％，對太陽能電池及其元件的關稅提高至50％。

葉倫認為，拜登政府的關稅非常有限且針對性，可以給美國的光伏(太陽能)電池公司一些喘息空間，但川普施加的關稅過高。

美國霍普金斯大學副教授本特利表示，如果想在美國生產電池、光伏電池板和風力渦輪機，需要從國際上採購零組件和材料，且按照實現氣候目標的時間表，這些零組件和材料並非美國能立即開始自行生產。

中國作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，...
中國作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。(本報資料照片)

稀土 關稅 拜登

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