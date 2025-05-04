議價力+黏性 中國潮玩具不懼美關稅 博主探店：殺瘋了

儘管受關稅衝擊，中國潮玩品牌依然受青睞，大批消費者湧入商場搶購。(北京青年報)

美國祭出高關稅 對中國製造業等行業的影響逐漸顯現，不過中國的玩具產業仍「逆風」突圍，不僅歐美均可見消費者排長隊購買盛況，也讓部分美企主動吞下關稅成本。學者分析，中國文玩具產業鏈在全球市場具有較強的議價力與黏性，尤其是在高性價比與快速響應能力方面仍具不可替代性，這些優勢形成的高定價權，使中國玩具產業迄今不懼美國砸下的關稅大棒。

近期，來自中國的潮玩App登頂蘋果美國應用商店購物類榜首，盡管受關稅政策衝擊，來自中國的潮玩品牌「泡泡瑪特」系列潮玩在美國售價從22美元漲至28美元，消費者依然湧入商場排隊搶購，5月2日有海外博主「探店」，甚至評價稱「中國玩具在海外『殺瘋了』」。

據「泡泡瑪特」披露數據，第一季其海外市場增長近480%，成為業績增長的絕對主力。從海外各區域收益來看，亞太、美洲、歐洲同比增長約為350%、900%、600%。而對於美國高關稅的影響，該公司曾公開回應表示：「加徵關稅對我們有一定影響，但沒那麼大」。

大河報分析認為，該企業在美定價權高，預計增加的成本透過終端提價可覆蓋。再加之其產品本身在海外市場就存在顯著的溢價，不利影響都將消減。也有媒體認為，這得益於品牌方獨特的年輕化的審美設計、趣味的「盲盒」購物形式等。

而事實上，北京青年報報導指出，泡泡瑪特並非是中國玩具產業「出海」熱潮中的個案。在關稅戰背景下，中國玩具產業正「逆風」突圍，主因之一還是中國在以玩具、文具等為代表的小商品產業鏈上，無可比擬的優勢。

業內人士分析，沃爾瑪、塔吉特等頭部零售商近日選擇「自吞」關稅進貨，主要出於三方面考量：確保供應鏈 穩定，避免因臨時斷貨導致品牌聲譽受損；維持商品競爭力，通過自身規模效應消化成本，避免零售端漲價；與優質供應商保持長期合作關係，減少重新開發新供應鏈所帶來的不確定與時間成本。

河南 省社科院經濟研究所副研究員李斌表示，在美國加徵關稅背景下，泡泡瑪特等一批玩具生產企業在所在領域內具強大的定價能力、全球生產轉移且供應鏈多元化的策略，展現出中國企業更強的韌性。