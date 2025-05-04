我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

議價力+黏性 中國潮玩具不懼美關稅 博主探店：殺瘋了

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管受關稅衝擊，中國潮玩品牌依然受青睞，大批消費者湧入商場搶購。(北京青年報)
儘管受關稅衝擊，中國潮玩品牌依然受青睞，大批消費者湧入商場搶購。(北京青年報)

美國祭出高關稅對中國製造業等行業的影響逐漸顯現，不過中國的玩具產業仍「逆風」突圍，不僅歐美均可見消費者排長隊購買盛況，也讓部分美企主動吞下關稅成本。學者分析，中國文玩具產業鏈在全球市場具有較強的議價力與黏性，尤其是在高性價比與快速響應能力方面仍具不可替代性，這些優勢形成的高定價權，使中國玩具產業迄今不懼美國砸下的關稅大棒。

近期，來自中國的潮玩App登頂蘋果美國應用商店購物類榜首，盡管受關稅政策衝擊，來自中國的潮玩品牌「泡泡瑪特」系列潮玩在美國售價從22美元漲至28美元，消費者依然湧入商場排隊搶購，5月2日有海外博主「探店」，甚至評價稱「中國玩具在海外『殺瘋了』」。

據「泡泡瑪特」披露數據，第一季其海外市場增長近480%，成為業績增長的絕對主力。從海外各區域收益來看，亞太、美洲、歐洲同比增長約為350%、900%、600%。而對於美國高關稅的影響，該公司曾公開回應表示：「加徵關稅對我們有一定影響，但沒那麼大」。

大河報分析認為，該企業在美定價權高，預計增加的成本透過終端提價可覆蓋。再加之其產品本身在海外市場就存在顯著的溢價，不利影響都將消減。也有媒體認為，這得益於品牌方獨特的年輕化的審美設計、趣味的「盲盒」購物形式等。

而事實上，北京青年報報導指出，泡泡瑪特並非是中國玩具產業「出海」熱潮中的個案。在關稅戰背景下，中國玩具產業正「逆風」突圍，主因之一還是中國在以玩具、文具等為代表的小商品產業鏈上，無可比擬的優勢。

業內人士分析，沃爾瑪、塔吉特等頭部零售商近日選擇「自吞」關稅進貨，主要出於三方面考量：確保供應鏈穩定，避免因臨時斷貨導致品牌聲譽受損；維持商品競爭力，通過自身規模效應消化成本，避免零售端漲價；與優質供應商保持長期合作關係，減少重新開發新供應鏈所帶來的不確定與時間成本。

河南省社科院經濟研究所副研究員李斌表示，在美國加徵關稅背景下，泡泡瑪特等一批玩具生產企業在所在領域內具強大的定價能力、全球生產轉移且供應鏈多元化的策略，展現出中國企業更強的韌性。

針對部分美企主動承擔關稅成本，中國網評價稱，這被視為一種市場自適應策略，說明中國產業鏈在全球市場具有較強的議價力與黏性，尤其是在高性價比與快速響應能力方面仍具不可替代性。

儘管受關稅衝擊，中國潮玩品牌依然受消費者青睞。(美聯社)
儘管受關稅衝擊，中國潮玩品牌依然受消費者青睞。(美聯社)

關稅 供應鏈 河南

上一則

「加州不是美國」 州長紐森： 願對中國伸出開放之手

下一則

「賈寶玉是長子長孫」 越劇明星陳麗君出錯 挨轟沒讀書

延伸閱讀

台美關稅首輪磋商完成 顧忌中國？雙方低調保密

台美關稅首輪磋商完成 顧忌中國？雙方低調保密
汽車進口零件25%關稅上路 車價恐漲4000元

汽車進口零件25%關稅上路 車價恐漲4000元
台美完成首輪關稅實體磋商 與韓、日、越並列優先四國

台美完成首輪關稅實體磋商 與韓、日、越並列優先四國
遇生存威脅 Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋產品關稅

遇生存威脅 Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋產品關稅

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決