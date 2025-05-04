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美民眾拖著空行李箱「打飛的」赴中國 義烏成掃貨熱點

中國新聞組╱北京4日電
不少美國消費者到中國購物，義烏成為「掃貨」的熱門地標。(取材自小紅書)
不少美國消費者到中國購物，義烏成為「掃貨」的熱門地標。(取材自小紅書)

5月2日起，美國取消對中國小額包裹免稅政策正式生效，所有價值不超過800美元的小額包裹都要被徵收關稅，這讓習慣網購的美國普通人面臨不小難題。但這堵「關稅牆」卻擋不住「中國購」，「代購潮」在美應運而生，不少美國消費者「打飛的」到中國購物，也帶火新詞ChinaShopping(中國購物)。

中新網報導，「不少美國消費者拖著空行李箱來到中國，直到塞得滿滿當當才心滿意足地離開。」一名美國消費者接受採訪時說道。但美國人為何放著家門口的商場不去，偏偏要「打飛的」到中國購物？

據了解，美國自5月2日起，對含有來自中國和香港的貨物，且價值低於800美元的包裹，徵收相當於貨值120%或100美元的關稅。然而，這一舉措不僅沒有嚇跑美國消費者，反而引發一股「反向代購」熱潮。

在中國社交媒體平台小紅書上，一些美國網友直白表示「需要你幫我從中國代購點東西」、「去中國做代購吧」，有海外媒體注意到，中國本土品牌的電視機、手機和洗髮水等產品引發外國消費者的搶購風潮。

在一些美國遊客的「代購清單」上，中國義烏小商品市場的創意百貨、杭州四季青服裝市場的潮流服飾、深圳華強北電子城的智能配件，一度成為必「掃貨」的熱門地標。

一名美國消費者表示，琳瑯滿目的「中國製造」，不僅「價格親民」，品質也讓人驚喜，不少美國消費者甚至拖著空行李箱來，「最後塞得滿滿當當才心滿意足離開」。

「反向代購」，這股奇妙的消費「逆流」，既是美國消費者對中國商品的高度認可，也是關稅大棒下的「市場魔咒」，即運費漲得愈凶，中國貨賣得愈瘋。

專家分析稱，這一現象證明了美國市場對中國商品的需求升級，更折射出中美貿易摩擦背景下，關稅政策對消費行為的結構性影響，以及由此引發的全球貿易格局調整。

分析指出，小額包裹漲價風暴背後，美國新政府築起的「郵費高牆」，擋不住美國貿易保護主義的尷尬。事實證明，攔不住的消費者們，早已學會「見縫插針」：在這場關稅戰中，美國民眾「用腳」投出了反對票。

不少美國消費者「打飛的」到中國購物，也帶火新詞ChinaShopping(中國購...
不少美國消費者「打飛的」到中國購物，也帶火新詞ChinaShopping(中國購物)。(視頻截圖)

關稅 香港 小紅書

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