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這場膽小鬼遊戲…貿戰誰先讓步 玉淵譚天：美國應該更著急

中國新聞組／北京3日電
中美貿易戰，雙方誰會先讓步，被指是一場「膽小鬼遊戲」。（美聯社）
中美貿易戰，雙方誰會先讓步，被指是一場「膽小鬼遊戲」。（美聯社）

中國商務部發言人2日上午宣布，北京正在評估與美國就關稅問題展開談判的可能性。之前中國官媒相關微博帳號曾表示，美方一直在尋求對話。而在這一周前，美國總統川普聲稱雙方已經開始談判，但這一說法遭到中方否認。

BBC報導，「中國沒有必要與美國對話，」與中央電視台（CCTV）有關聯的微博帳號「玉淵譚天」1日發文表示，「從談判角度看，目前更著急的應該是美國。」

類似的評論是在中美之間不斷的互相試探與否認之後出現，中美雙方皆不願意主動在公開場合提出對話。

問題不在於會談會否發生，而在於何時、在什麼條件下、以及由誰主動提出。

據報導，專家將這場較量比喻為川普與中國領導人習近平間的「膽小鬼遊戲」（game of chicken），雙方試圖在不失面子的情況下，悄然尋求互利的結果——也就是讓貿易戰降級。

「我預期雙方會來來回回，因為華盛頓與北京都不希望被看成先讓步的一方，」新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，「但整體而言，貿易戰降溫對雙方都是有利的，因此雙方有共同的動機。」

澳洲國立大學中華全球研究中心學者宋文笛（Wen-Ti Sung）則用另一種方式說明：「就像兩輛賽車迎面而去，看誰先轉彎就被視為較弱的一方。而這一刻，雙方都不想顯得軟弱。」

「誰顯得更絕望，誰就在談判中喪失籌碼，」宋文笛說，「雙方都希望塑造對方才是更急於談判的那個。」

報導稱，擺脫這場「膽小鬼遊戲」的方式之一，是由第三方出面調解，為雙方創造下台階。宋文笛說另一種方式，則是對「對方已經伸出援手」採取更寬鬆的解釋。

在這方式，率先上談判桌的一方也可以將此舉定義為「回應」，而非「主動」。

對川普與習近平而言，這也意味著雙方可以同時宣稱自己在貿易戰中取得了勝利，並進入談判。

報導指出，在這場對峙中，視覺觀感至關重要。莊嘉穎指出，貿易戰降溫是一回事，但川普與習近平還有另項首要任務——「對內交出一份勝利的成績單」。

「川普當然希望展示自己讓北京屈服；而對中國而言，習近平很可能也想讓國內民眾與國際社會看到，他成功讓川普變得更加理性、溫和與可商量，」莊嘉穎說。

「到了這個階段，雙方都明白這不再是『贏者全拿』的局面，」宋文笛指出。

據報導，莊嘉穎分析，「雙方確實有在溝通，」他認為雙方的「姿態」表明，談判仍未達到「雙方共同尋求出路」的階段。「（雙方）或許都希望對方率先讓步，因此將繼續僵持下去，看誰先動。」

川普 習近平 貿易戰

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