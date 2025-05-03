中國回應了…美多次表態想談判 商務部：正在評估

中國商務部2日表態說，中方正在評估與美國針對經貿問題進行談判一事。圖為廣州港南沙港區。（中新社）

面對美國幾次表態，願與中方進行經貿談判，中國商務部 發言人2日在官網以答記者問表示，中方注意到美方高層多次表態，願與中方就關稅 問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

中國官方首次證實「中方正在進行評估（談判）」。對美中經貿談判可能進展，北京國關學者時殷弘受訪認為，仍取決於美國總統川普自2月初以來，對中國徵收的「超級關稅」能否全面取消；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅坦言，可能還是一場持久戰，「打打談談」，不可能一下子解決問題。

香港 大公報報導，商務部新聞發言人2日表示，美方近期不斷就調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這裡是行不通的。

商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，對於關稅，美方態度反覆，一會兒說要降關稅，一會兒又說中國必須作出讓步。中國退一步換不來海闊天空，很有可能換來對方的得寸進尺。「解鈴還須繫鈴人。」白明說，關稅戰是由美方發起的，那麼必須要由美方率先拿出具體行動，才能看得出想談的誠意。

胡錫進2日在微博發文解讀商務部的表態，稱這是一次重要表態，「正在進行評估」這句話包含了「可以談」的含義。中國立場還是一樣，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。但是中國要求美方拿出談的誠意。

這個「誠意」是什麼？胡錫進強調，它就是美方「要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動」。也就是說，「談就得有這個結果，否則沒意義」。

中國此前一再否認與華府進行關稅磋商或談判，香港南華早報引述消息人士稱，北京不急於與華府展開關稅談判是因為川普政府內部分歧太大，北京正在觀察哪個陣營會占上風，以及其他國家如何應對為期90天的關稅暫停令。

新加坡聯合早報援引上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，中美一旦展開談判，北京將力爭掌握主導權，「什麼時候談、談什麼、怎麼談，都要由中國來定」。

王義桅表示，中美還將有一個比較長期的博弈階段，「可能還是持久戰，打打談談，不可能一下子解決問題」，影響因素包括部分美國國債6月到期後，9月還有，和待7月90天關稅豁免期後世界上其他國家如何反應，及中國自身的科技創新突破等。