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芬太尼成破冰契機？中國擬派公安部長赴美 為美中貿易談判鋪路

編譯徐榆涵／即時報導
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傳北京正考慮採取行動，回應川普政府對中國參與芬太尼走私問題的關切，藉此為雙邊貿易談判尋找破冰契機。(美聯社)
傳北京正考慮採取行動，回應川普政府對中國參與芬太尼走私問題的關切，藉此為雙邊貿易談判尋找破冰契機。(美聯社)

華爾街日報2日引述知情人士指出，北京正考慮採取行動，回應川普政府對中國參與芬太尼走私問題的關切，藉此為雙邊貿易談判尋找破冰契機。

報導指出，中國公安部部長王小洪近日已著手了解美方具體訴求，包括如何處理用於製造芬太尼的化學原料。知情人士透露，中方思考的對策之一是派王小洪親赴美國與川普政府高層會談，或選擇第三國作為會談地點。

不過報導強調，目前相關討論仍屬初步階段，北京也希望華府能在對中貿易施壓方面有所鬆動。對此，美國白宮與中國駐美大使館暫未回應置評請求。

消息曝光前，中國商務部才剛表示正評估華府就145%對中關稅釋出的對話提議，但也警告美方勿進行「脅迫與勒索」。

川普過去多次將與中國的貿易戰與美國國內肆虐的芬太尼危機連結，認為中國化學商為毒品卡特爾提供大量前驅物質，助長美國的鴉片類藥物氾濫。美方統計，芬太尼已導致美國將近45萬人因藥物過量喪生。

儘管中方強調自身對毒品犯罪採取嚴格打擊態度，並認為美國應正視自身成癮問題，但川普政府持續要求北京正面回應美方關切。川普日前表示，他相信與中國達成協議「有很大機會」，而中國國家主席習近平則呼籲各部門因應國際環境變化，儘管未明指美方。

據路透稍早報導，雙方已展開幕僚層級的直接溝通，主要由中國駐美大使館人員與美國國安會高層對話，但目前仍未取得實質進展，美方並批評中方缺乏誠意。

此外，川普政府2日正式終止來自中國與香港的小額包裹享有的免稅待遇，取消適用於Shein、Temu等電商平台以及毒品走私業者所倚賴的「最低免稅門檻」制度，意圖遏止非法商品與芬太尼進口。

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