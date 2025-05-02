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防堵美大豆洗產地 中建區塊鏈溯源 從產地查到運送軌跡

記者林宸誼、陳湘瑾／綜合報導
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中國運用各種方法全面封堵美國大豆「洗產地」漏洞。圖為巴西戈亞斯州班德里尼亞農場收穫的大豆。（新華社資料照片）
中國運用各種方法全面封堵美國大豆「洗產地」漏洞。圖為巴西戈亞斯州班德里尼亞農場收穫的大豆。（新華社資料照片）

為對抗美國封堵美國「洗產地」，中國海關聯合巴西阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建立全球首個區塊鏈溯源平台。此外，中國海關政策檢驗檢疫全面收緊，從隨機抽檢改為全船逐批檢驗，導致進口大豆通關時間從原本5天，延長至20天以上。另外，十家澳洲屠宰場首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉，意外成了中美關稅戰受益者。

新浪財經報導，中國現在把每批進口大豆從種植到運輸的全程數據被納入「數位檔案」，包括種植地GPS座標、收割時間、運輸船舶軌跡等12項關鍵資訊，即時上傳至區塊鏈系統。更精細的是，系統透過「蛋白質光譜密碼」和「土壤同位素特徵」兩大技術，精準識別大豆「基因」。

報導指出，美國中西部大豆因為土壤特性，蛋白質含量與南美大豆有細微差距，光是這些微小的差異，就能成為識別的核心參數。四月一批標註為「阿根廷產」的30萬噸大豆，因蛋白質超標觸發預警，開箱查驗發現未更換的美國原裝麻袋，最終被全額退運。一位業內人士感嘆：「現在連裝貨港口的攝影機都聯網了，動手腳等於自投羅網。」

此外，中國海關引入「時空拓撲分析」技術，實時監控全球2300個港口的物聯網數據。3月，一艘標註「巴西—中國」航線的貨輪引發系統警報，由於AIS信號顯示曾在密西西比河停留72小時，裝載的20萬噸「巴西大豆」，被確認為美國原產。

近期，中國海關對大豆的檢驗檢疫全面收緊，四月開始，海關將對以前進口大豆貨船的「每五船抽查一船」的隨機檢查模式變更為全船逐批檢驗，以便大豆貨船能夠更好的溯源。在這些檢疫檢驗政策全面收緊影響下，黃豆貨船的通關時間從之前的5天，延長至20天以上。

澳洲羊肉擴張中市場

中美貿易戰下，其他國家得以有機會進入中國市場。

澳媒報導，上周末有十家澳洲屠宰場首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉。澳洲肉類工業委員會（AMIC）指出，這是多年來澳洲羊肉進入中國市場的最大一次擴張。

ABC報導，屠宰場必須逐家取得中國政府核可，協議程序既冗長又艱難。AMIC貿易總經理蒙西說，這個消息醞釀已久，如今非常令人振奮，「這是個巨大的市場，非常具有價值與利潤潛力，同時也為我們將肉類銷往世界各地提供了一個很好的平衡點。」

數據顯示，目前中國已是澳洲羊肉的最大買家，占出口量37%，同時也是澳洲羔羊肉的第二大買家。

澳洲 巴西 阿根廷

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