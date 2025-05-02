白宮談判壓力大…中媒揪川普硬蹭中國 10天說11次要聯絡

央視旗下帳號「玉淵譚天」發文稱美方透過多種管道主動與中方接觸，希望中美進行談判。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年在海湖莊園舉行雙邊會談。（路透）

美中關稅 戰開打至今，兩國仍是硬碰硬。中國官媒昨發文稱，據消息人士，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判，且短短10天內，川普 至少說了11次「在和中國聯繫」；專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出川普政府的「壓力山大」。中國就利用這些接觸的意圖，順勢逼出美國真實的意圖，更好地掌握主動權。

中國官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」昨發文稱，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。從談判角度來講，目前，美國一定是更著急的那一方，因當前川普政府面臨經濟和輿論等多重壓力。美商務部4月30日公布最新數據，2025年第1季美國國內生產總值（GDP）與前季相比萎縮0.3%，顯見關稅政策已衝擊美國經濟。

文章回顧，4月9日美股 暴跌後幾天，川普宣布對大部分國家暫緩90天實施對等關稅；4月17日首次提到和中方討論關稅協議，「前一天，美股三大股指全線下跌」；接下來川普開始明確表示，不僅要「非常友好地與中國談」還要「大幅降低」對中國關稅，希望能達成貿易協議。直到4月25日，川普連續4天基本每天都會釋放一次中美「正在聯繫」或「已經聯繫」的資訊。

文章直指，眼看這種套路有用，川普和他的經貿團隊就開始「硬蹭」中國，短短10天之內，至少就說了11次「在和中國聯繫」。川普政府希望盡快在關稅中找到突破口，重新營造「美國贏了」的敘事。於是，在與他國的談判中，川普政府還是想借中國說事。

國際經貿談判專家跟譚主分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。

玉淵譚天報導指出，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談判的主動權。

從談判的角度來說，川普運用的是「戰略不確定」策略。說白了，就是故意不按常理出牌，增加對手的焦慮，最終迫使對手在信息不對稱的情況下作出讓步。但洞穿美國的談判心理就會發現，在接觸方面，中國不是理虧的一方。那中國就消除「不確定」——美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。

報導稱，這種談判和博弈，講歷史，中國5000年文明積累了太多智慧與經歷，講實操，對美鬥爭，中國也有的是經驗和策略。「說到底，還是那句話：談，大門敞開，打，奉陪到底。這是中方的底氣，也是中方的定力」。