我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

阻中國廉價小額包裹湧入 法明年起收處理費

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

法國政府計畫自明年起，對來自中國的小額包裹徵收額外處理費，用意在防止大量免稅商品湧入歐盟市場。在美國取消對價值800美元以下網購包裹的免稅政策後，為了防止大量中國商品轉向歐洲，法國提早部署，從而保護本地企業、消費者安全及維護公共財政。

自由亞洲電台報導，法國公共帳目部長蒙查蘭（Amélie de Montchalin）與財政部長隆巴德（Éric Lombard）於29日聯合宣布，法國將向歐盟提出建議，對所有從中國電商平台寄往法國、貨值低於150歐元的小額包裹徵收數歐元不等的處理費。此舉主要針對中國快時尚品牌Shein、跨境購物平台Temu，以及阿里巴巴旗下平台。

蒙沙蘭強調，有關費用應由進口商或平台負擔，不會直接轉嫁給消費者。徵費所得將用於強化海關監察和產品安全檢測，提升對進口商品的把關能力。

報導指出，美國已於4月初起，取消對價值800美元以下網購包裹的免稅政策，並對部分中國商品徵收高達145%的懲罰性關稅。外界擔心，大量原本輸往美國的中國廉價貨品將改道歐洲市場，對本地企業構成更大競爭壓力。

根據法國官方數據，當地每年接收約15億件電商包裹，其中逾8億件屬於貨值低於150歐元的小額包裹，而當中逾9成來自中國。蒙沙蘭指出，這些包裹不僅存在產品安全風險，亦涉及假貨問題及逃稅行為，對本地消費者、品牌及公共財政造成多重威脅。

歐盟已計畫於2028年全面取消對150歐元以下包裹的免稅安排。法國希望提早部署，推行處理費作為過渡措施，目前正與德國、荷蘭等歐洲國家磋商，希望能於2026年前在歐盟層面統一執行。

歐盟 電商 財政部

上一則

在軌駐留183天 神19成功著陸 3太空人平安出艙

下一則

習近平剛下令防災維穩 山西、河南就傳連環爆2死24傷

延伸閱讀

歐洲50多個業界團體聯名 籲英歐「碳市場」整合

歐洲50多個業界團體聯名 籲英歐「碳市場」整合
歐盟12國為增國防預算 申請赤字「解脫條款」

歐盟12國為增國防預算 申請赤字「解脫條款」
抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費

抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費
馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約

馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

2025-04-26 12:49
美國泡泡瑪特門店凌晨排起長龍。（取材自小紅書）

漲價也要買…拉布布漲6美元 美消費者仍排隊泡泡瑪特搶購

2025-04-28 02:29

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要