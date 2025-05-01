阻中國廉價小額包裹湧入 法明年起收處理費

法國政府計畫自明年起，對來自中國的小額包裹徵收額外處理費，用意在防止大量免稅商品湧入歐盟 市場。在美國取消對價值800美元以下網購包裹的免稅政策後，為了防止大量中國商品轉向歐洲，法國提早部署，從而保護本地企業、消費者安全及維護公共財政。

自由亞洲電台報導，法國公共帳目部長蒙查蘭（Amélie de Montchalin）與財政部 長隆巴德（Éric Lombard）於29日聯合宣布，法國將向歐盟提出建議，對所有從中國電商 平台寄往法國、貨值低於150歐元的小額包裹徵收數歐元不等的處理費。此舉主要針對中國快時尚品牌Shein、跨境購物平台Temu，以及阿里巴巴旗下平台。

蒙沙蘭強調，有關費用應由進口商或平台負擔，不會直接轉嫁給消費者。徵費所得將用於強化海關監察和產品安全檢測，提升對進口商品的把關能力。

報導指出，美國已於4月初起，取消對價值800美元以下網購包裹的免稅政策，並對部分中國商品徵收高達145%的懲罰性關稅。外界擔心，大量原本輸往美國的中國廉價貨品將改道歐洲市場，對本地企業構成更大競爭壓力。

根據法國官方數據，當地每年接收約15億件電商包裹，其中逾8億件屬於貨值低於150歐元的小額包裹，而當中逾9成來自中國。蒙沙蘭指出，這些包裹不僅存在產品安全風險，亦涉及假貨問題及逃稅行為，對本地消費者、品牌及公共財政造成多重威脅。

歐盟已計畫於2028年全面取消對150歐元以下包裹的免稅安排。法國希望提早部署，推行處理費作為過渡措施，目前正與德國、荷蘭等歐洲國家磋商，希望能於2026年前在歐盟層面統一執行。