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美方關稅戰頻放話 中國靜觀其變？中官媒：逼出真實意圖

記者陳湘瑾／即時報導
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中國官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。（美聯社）
中國官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。（美聯社）

中國官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。文章也提到，美國如果希望同中國接觸，中方需要觀察、甚至逼出美方的真實意圖，掌握「談」和「打」的主動權。

「玉淵譚天」1日在微博發文表示，近期，美國總統川普和其經貿團隊頻頻「放風」，稱美國正在與中國進行經貿談判。國際經貿談判專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。

文章稱，從談判的角度來講，目前美國一定是更著急的那一方。當前川普政府面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，其次是輿論壓力。「在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。」

川普近日多次宣稱，美中已經就貿易談判接觸，且在上任百天接受媒體專訪時表示，收到中國國家主席習近平的來電，但中國外交部、商務部和陸駐美使館等單位則一再否認。川普對此仍表示，有信心最終能夠通話，並稱相信中國最終會加入談判行列，「中國也非常希望達成協議」。

美國財政部長貝森特28日表示，美國政府各部門正與中國接觸，但由於兩國之間存在貿易不平衡，緩和關稅爭端的第一步應由中方邁出，美國已暫時擱置與中國的貿易談判。

川普 關稅 商務部

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