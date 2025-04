川普發文指控海上垃圾來自中國 中媒回擊：假照片

川普發的第二張海上垃圾照片,被中媒指正是2017年在大西洋宏都拉斯周遭海域。(@realDonaldTrump)

美國總統川普 日前稱已跟習近平通了電話,還說美中已就關稅問題展開協商,但接連遭到中國外交部打臉否認。川普上周還在社交網站上發了海上大量垃圾照,稱是來自中國的。中國媒體查證後認為是張冠李戴、有的還是P過的假照片,直指美國應道歉。

川普4月21日在其真實社交網站上發了三張大量垃圾漂浮在海上的照片,他還配了一句話:太平洋上的中國禮物(A Gift from China in the Pacific Ocean)。意思是這些海上垃圾都來自中國。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」28日發文稱,美國總統親自下場,海外社交媒體上,很多人轉發,將矛頭對準中國。所幸有中國媒體經過幾日的查證,戳破了川普謊言。這三張圖片根本不是最近的照片,有的是陳年老圖片,有的還是P過的假照片。

文章稱,這是個大烏龍,美國應該向中國道歉。而且是公開、認真、鄭重道歉。這不僅僅是川普口口聲聲最痛恨的假新聞,而且完全是無中生有栽贓陷害醜化妖魔化中國。

文章稱,第一張照片,出自自然攝影師伊桑.丹尼爾斯之手,是他2017年7月上傳的照片,拍攝在印尼 四王群島附近。四王群島在印尼東邊,比菲律賓更東更南,與中國還隔了很多很多個島嶼。這些海上垃圾,怎麼可能來自中國?

第二張,是水下攝影師卡洛琳.鮑爾 2017年在「臉書」發布的,當時就引發媒體廣泛關注。根據鮑爾的描述,圖片拍攝於宏都拉斯北部羅阿坦島附近。法新社當時還採訪了宏都拉斯的官員,後者認為這些垃圾來自鄰國瓜地馬拉,垃圾太多,形成了海上浮島。不管是宏都拉斯還是瓜地馬拉,都是在大西洋,在加勒比海,離美國比較近。這些海上垃圾,怎麼可能來自中國?

第三張更離奇了,按照媒體的分析,特朗普用的還是一張P圖。圖片的左邊部分,是美聯社照片。應該是加州組裝的海上浮動圍欄,用於攔截和收集海上垃圾。圖片的右邊部分,也是上面提到的鮑爾的另一張垃圾照片,當時不少媒體都發表過。兩張照片疊加在一起,圍欄擋住密密麻麻的海上垃圾,顯得更是怵目驚心。既然是P圖,怎麼可能來自中國?

文章稱,考慮到川普日理萬機,這些圖片應該不是他親自搜集,應是有人給他整理供稿。整理的人,不是缺乏基本的新聞素養,就想著黑中國;或者,他就是想給川普挖坑,讓他被中國和全世界嘲笑。

很難想像,如果是中國的政府高級官員,也找幾張舊圖或P圖,然後,無中生有指責美國。那就是外交事故了。

文章稱,CNN專門有個明查欄目,美國領導人演講一結束,該欄目馬上就公布:這裡面有多少句話,是不真實的,真相是Blablablabla。真是讓人哭笑不得。

雖然謊言重複千遍還是謊言,但網路社會,造謠張張嘴,闢謠跑斷腿,不能忽視謠言的危害性。