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新聞評論／鬥爭、持久、轉型 政治局3關鍵詞 揭中國政經新動向

香港特派員李春
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中美關稅戰籠罩下，中共中央政治局四月經濟會的內容，正在被翻來覆去的揣摸。這輪揣摸中已有中國官方和市場諸多詮釋，又有政策推遲、求穩驚變的諸多猜疑。如果扣住中央政治局會議的兩個時間點，以及三大熱詞「鬥爭」、「持久戰」、「第三次轉型」，條分縷析，可能看到政經新動向。

過去四月政治局會議多選在4月30日開，顧及的是五一開始小長假。今年會議時間前移，被理解為中美關稅戰令形勢急變，需要政治局拍板加快部署。

這次政治局會議首度提出「國際經貿鬥爭」概念，有四層意思，首先是不同於上一輪中美「貿易摩擦」，升級為最高級別的鬥爭；二是有「國際」二字，顯示鬥爭對象不限於美國，可能是一個體系；三是鬥爭內容要有代價，包括企業、民眾、產業以至於整個宏觀經濟；四是鬥爭定義，預示戰火不僅燒的是關稅和貿易，還可能有科技戰、貨幣戰乃至熱戰。

由此就牽出打「持久戰」概念。北京理論界一專家說短則今年，長到川普一個任期，再長就可能要十年，也即中共正在作戰略規畫的第十五個五年規畫，以及與這一規畫相套的中長期規畫。

兩個中共頂級發展規畫，一個五年為期，一個十年為期，都要有持久戰準備，這是因理論界討論另一熱詞，所謂「第三次轉型」。這熱詞即使沒有中美關稅戰也得討論，是因現在開始著手前面提到的五年規畫和中長期規畫的起草，年內要完成，再提前明年初20屆五中定為中共中央建議，最後在明年三月人大審議批准實施。時間緊迫。

發展規畫主要骨架叫發展戰略，據之才來所謂方針、政策、任務。發展戰略要有新意，又要有現實意義，中共智庫中人就提出「第三次轉型」之說。大意是改革開放以來，經濟已實現兩次轉型，第一次是以房地產業發展，啟動工業化進程，令中國成了世界工廠。第二次經濟轉型即發展大工業、重工業。

但第二次轉型帶來諸多問題，一是產能過剩，二是經濟通縮，三是貿易摩擦，這就是今天中美關稅戰的重大困惑。於是有理論界人士提出第三次轉型，重點不再是工業化，而是高端智慧服務業，包括軟體、金融、文旅等。來自體制內智庫的觀點認為，關稅戰下，要力推第三次經濟轉型，以科技發展與領先優勢，跳脫一系列中等收入陷阱、債務陷阱及修昔底德陷阱。

關稅 中共 世界工廠

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