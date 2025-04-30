中美科技角力…習近平訪上海AI基地 要年輕人展露身手

中國國家主席習近平（中）昨日在上海考察ＡＩ產業，圖為他在徐匯區「模速空間」大模型創新生態社區，聽取相關技術研發和企業經營介紹。（新華社）

中美貿易戰升高之際，中國國家主席習近平 在29日前往上海視察AI產業，被認為有因應當前中美貿易戰和科技戰用意。習近平強調，上海承擔建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，加快建成具有全球影響力的科技創新重鎮。習近平並會見金磚國家新開發銀行行長，強調南方國家「維護世界和平」。

新華社報導，習近平昨日前往徐匯區的「模速空間」大模型創新生態社區考察。模速空間是上海打造的人工智慧 大模型專業孵化（育成）和加速平台，已有百餘家企業進駐。

習近平指出，人工智慧技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智慧產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智慧發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。他還稱，人工智慧是年輕的事業，也是年輕人的事業。中國正全面推進強國建設、民族復興偉業，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。

隨後，習近平走進人工智慧產品體驗店，詳細了解產品功能和市場行情，還戴上智慧眼鏡體驗。

習近平昨日還訪問金磚國家新開發銀行並會見羅塞芙。習近平提到，「大金磚合作」已邁入高品量發展階段，新開發銀行也要開啟發展第二個「金色十年」，要緊貼全球南方發展需求，助力發展中國家弭合數位鴻溝，加快綠色低碳轉型。

在關稅戰背景下，習近平指出，全球南方群體性崛起，成為維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的重要力量。無論國際形勢如何變化，人類發展進步大方向不會改變。

另外，中國外長王毅 當地時間28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，痛批美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利上。王毅並稱，現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正在走向它的反面，「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺」。