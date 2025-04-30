怪美關稅擾亂市場…拒收波音飛機 中商務部回應了

外媒指出，傳因關稅戰，中國航空公司暫停接收美國製造的波音客機。（路透）

美國月初向中國祭出對等關稅 ，中國強硬反擊，暫停接收美國製造的波音 客機；時隔多日，中國商務部 29日對此回應稱，美方揮舞關稅大棒嚴重擾亂國際航空運輸市場，外交部對此表示，在關稅問題，中方立場一貫，再次強調若美方冀透過對話來解決問題，就要停止威脅和施壓。

29日例行記者會上，媒體問及商務部表示希望能與波音持續合作，然而近日又拒絕波音向華交付飛機，這對於中美現在形勢有什麼樣的重要性？

外交部發言人郭嘉昆對此表示，有關具體的項目合作，中國商務部已經發布消息稿。中方在關稅問題上的立場是一貫的，中方也想再次強調，如果美方希望透過對話來解決問題的話，就要停止威脅和施壓，在平等、尊重和互惠的基礎上同中方開展對話。

商務部網站29日發出新聞稿指出，中美兩國在民航領域保持長期互利合作，有力地推動兩國貿易和人員往來。「美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。」

此前，第一財經報導指，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有二架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

同時，路透指出，奧特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，中國已停止接收新飛機。波音原計畫今年向中國客戶交付約50架飛機。但奧特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。奧特柏格也表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。