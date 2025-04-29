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毛澤東欽點出任 中國首位女副總理吳桂賢87歲逝世

中國新聞組／北京29日電
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中國首位女副總理吳桂賢逝世，享壽87歲。（取材自微博）
中國首位女副總理吳桂賢逝世，享壽87歲。（取材自微博）

中國首位女性副總理吳桂賢近日逝世，享壽87歲。紡織女工出身的她在文化大革命期間被樹立為「活學活用毛澤東思想積極分子」，1975年，年僅37歲的吳桂賢被毛澤東親自點名出任國務院副總理，是目前為止任職時最年輕的副總理。

綜合香港01、明報等媒體報導，深圳市振興陝西促進會27日發訃告稱，終身榮譽會長吳桂賢因病醫治無效，於4月25日下午在深圳醫院逝世，享壽87歲。

據了解，吳桂賢1938年出生在河南鞏義一個貧苦家庭，13歲時投奔陝西的親戚，謊報年齡成為紡織女工，1958年創造出「萬錠不斷頭」的全國紀錄。由於表現優秀，吳桂賢連續被評為先進工作者，並得以進入西北大學學習，曾當選為全國紡織系統的勞動模範。

文化大革命期間，吳桂賢被樹立為「活學活用毛澤東思想積極分子」，和當時許多勞動模範一樣，被推上了政治舞台，官媒稱她當時也制止「造反派」的一些過激行為。1968年，吳桂賢先後擔任國棉一廠革委會主任、咸陽市革委會副主任、陝西省革委會常委。次年，她當選為中央委員，擔任陝西省委副書記。1973年，吳桂賢進一步當選為中央政治局候補委員。

1975年，毛澤東提出要從工農兵中選拔幹部。當時需要從工人中選拔一名女性副總理，吳桂賢被毛澤東親自點名出任國務院副總理。吳桂賢當時年僅37歲，與農民出身的陳永貴、工人出身的孫健，齊齊擔任國務院副總理，成為家喻戶曉的人物。

文革結束後，1977年準備召開中共十一大，中央委員人選簡報上稱吳桂賢反周恩來，她感到被冤枉，幾天後決定請辭副總理職務，要求回陝西基層工作。

1988年，她南下深圳，擔任鴻華紡織印染公司副總經理，並在當地落地生根。1998年，年滿60歲的吳桂賢退休，中組部專門下發文件讓她享受正廳級退休待遇。

中國首位女副總理吳桂賢逝世，享壽87歲。（取材自微博）
中國首位女副總理吳桂賢逝世，享壽87歲。（取材自微博）

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