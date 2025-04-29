中印關係改善 北京同意印度香客今夏赴西藏朝聖

中國將恢復印度香客赴西藏聖地朝拜，圖為聖湖瑪旁雍錯。（新華社資料照片）

在經歷長達五年的中斷後，中國外交部昨天宣布，今年夏天將重新恢復印度 香客前往西藏聖地朝拜。此舉被視為中印兩國關係改善的最新跡象。

印度外交部日前公告，稱印方將於今年6月至8月組織印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖。

綜合德國之聲、香港明報報導，位於中國西藏地區的岡仁波齊峰（Mount Kailash）和瑪旁雍錯湖（Lake Manasarovar），在包括藏傳佛教和印度教在內的多種宗教中都具有重要地位，是信眾心目中的「神山」和「聖湖」。但自2020年起，由於新冠疫情及地緣政治緊張局勢，印度朝聖者一直無法跨越邊境 進行朝聖。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，「印度香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，是中印兩國人文交流的重要內容。」這項朝聖活動通常從每年6月持續到8月。郭家坤表示，「中方願同印方共同努力，認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動中印關系沿著健康穩定軌道向前發展。」

中印近年因邊境衝突關係惡劣，去年10月，中國國家主席習近平 在喀山出席金磚峰會期間會見印度總理莫迪，雙方同意推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

自去年習近平與莫迪會晤以來，中印雙方已舉行多次高層會晤。去年12月，中印雙方在北京舉行會談，就邊界問題達成了六點共識，並同意推動恢復印度香客赴藏朝聖。今年1月，印度外交秘書訪問北京後，兩國同意致力於解決經貿分歧，並恢復直航服務。