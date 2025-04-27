解放軍儀仗隊現身胡志明 越南妹飆中文：老公好帥

越南軍人也和解放軍儀仗隊合影。(取材自微博)

中國解放軍 儀仗司禮大隊官兵近日應邀參加越南 南方解放和國家統一50周年慶典閱兵式。不少越南女生見到100多名身高至少185公分的儀仗隊在街頭行進彩排時，不停地尖叫「天啊天啊天啊，怎麽會那麽帥」，並用中文激動狂喊「老公好帥」，「老公我愛你」，還激情到追著車跑，彩排儼然成了大型追星現場。看得中國網民直問，「又叫又摸的，儀仗隊怎憋住不笑的」。

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綜合觀察者網、香港01報導，微信公眾號「國防部 發布」發布消息，應越南國防部邀請，4月下旬至5月初，中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊，赴越南參加越南紀念南方解放50周年慶典活動，充分彰顯和傳遞兩國兩軍深厚友誼與互信。

同日，越南國防部在胡志明市舉行了儀式彩排，118名身高至少185公分的解放軍儀仗官兵以精準動作、雷霆之勢的正步壓軸登場，令現場越南民眾尖叫高呼，場面相當熱鬧。

據當地網民分享彩排現場視頻，解放軍儀仗隊才剛出現，許多越南女孩就在街頭紛紛拿出手機拍照，還不停尖叫「天啊天啊天啊，怎麽會那麽帥」、「我的天啊」。有不少越南女生在街頭用中文激動狂喊「老公好帥」、「老公我愛你」，甚至有人騎著摩托車連追幾條街，造成交通堵塞，看得維持秩序的越南士兵都尷尬得直搖頭。

不過，彩排中的解放軍儀仗隊官兵並未受熱情影響，表情依舊十分嚴肅。後來還有越南軍人也上前和解放軍儀仗隊拍照。越南社交媒體也被「中國排面」刷屏，有越南當地媒體讚解放軍儀仗隊是「精密儀器般的藝術」、「完美融合力量與優雅」。

視頻在中國網路引發廣泛關注，紛紛留言，「還想搶我們中國姑娘的老公過分了啊，我們中國姑娘都不夠分」、「越南妹子真熱情」、「最帥天團」、「越南妹妹平時看內娛吧，一口一個老公的」、「妳們老公在旁邊辛辛苦苦維護秩序，跑來喊我們的人老公，真是」。