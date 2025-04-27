解放軍儀仗隊現身胡志明 越南妹飆中文：老公好帥
中國解放軍儀仗司禮大隊官兵近日應邀參加越南南方解放和國家統一50周年慶典閱兵式。不少越南女生見到100多名身高至少185公分的儀仗隊在街頭行進彩排時，不停地尖叫「天啊天啊天啊，怎麽會那麽帥」，並用中文激動狂喊「老公好帥」，「老公我愛你」，還激情到追著車跑，彩排儼然成了大型追星現場。看得中國網民直問，「又叫又摸的，儀仗隊怎憋住不笑的」。
來源：YouTube
綜合觀察者網、香港01報導，微信公眾號「國防部發布」發布消息，應越南國防部邀請，4月下旬至5月初，中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊，赴越南參加越南紀念南方解放50周年慶典活動，充分彰顯和傳遞兩國兩軍深厚友誼與互信。
同日，越南國防部在胡志明市舉行了儀式彩排，118名身高至少185公分的解放軍儀仗官兵以精準動作、雷霆之勢的正步壓軸登場，令現場越南民眾尖叫高呼，場面相當熱鬧。
據當地網民分享彩排現場視頻，解放軍儀仗隊才剛出現，許多越南女孩就在街頭紛紛拿出手機拍照，還不停尖叫「天啊天啊天啊，怎麽會那麽帥」、「我的天啊」。有不少越南女生在街頭用中文激動狂喊「老公好帥」、「老公我愛你」，甚至有人騎著摩托車連追幾條街，造成交通堵塞，看得維持秩序的越南士兵都尷尬得直搖頭。
不過，彩排中的解放軍儀仗隊官兵並未受熱情影響，表情依舊十分嚴肅。後來還有越南軍人也上前和解放軍儀仗隊拍照。越南社交媒體也被「中國排面」刷屏，有越南當地媒體讚解放軍儀仗隊是「精密儀器般的藝術」、「完美融合力量與優雅」。
視頻在中國網路引發廣泛關注，紛紛留言，「還想搶我們中國姑娘的老公過分了啊，我們中國姑娘都不夠分」、「越南妹子真熱情」、「最帥天團」、「越南妹妹平時看內娛吧，一口一個老公的」、「妳們老公在旁邊辛辛苦苦維護秩序，跑來喊我們的人老公，真是」。
許多網民關心的是「叫都叫了，還上手摸，儀仗隊怎麼憋住不笑的？」，「我們受過專業的訓練，無論多好笑我們都不會笑」、「其實在心裡已經笑翻了」。也有網民表示，「看來越南老百姓對中國人沒敵意，有好感」、「別忘了站隊中國一起抗美」。
上一則
中小學英語教材吹中國風 三星堆文物、抓周都列入
下一則
FB留言