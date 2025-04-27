習近平首次訪美40周年 愛荷華州友好委員會熱烈紀念

美國愛荷華州友好委員會主辦「中國國家主席習近平首次訪問愛荷華州40周年紀念活動」，24日在愛荷華首府德梅因舉行。（中新社）

正當美中關稅 戰，雙方關係低盪之際，中國官媒新華社報導，由美國愛荷華州友好委員會主辦的「中國國家主席習近平 首次訪問愛荷華州40周年紀念活動」，24日在州首府德梅因舉行，活動現場氛圍熱烈友好。該會表示，面向未來，雙方應繼續加強友好城市、青年、人文等領域交流合作，共同續寫中美人民友好事業新篇章。另外，中國「全球化智庫」代表團訪美，開展交流對話。

報導提到，該紀念活動「中國人民對外友好協會，河北省及石家莊市、正定縣人民政府代表應邀出席」，同時，習近平在愛荷華州的老朋友，及各界友好人士約150人出席活動。相關報導也刊在26日的中國官媒人民日報。

據報導，與會各方回顧習近平兩次訪問愛荷華州場景，一致表示，習近平40年前首次訪問愛荷華州，播下友誼種子。40年來，在習近平長期推動下，以河北省和愛荷華州為代表的中美地方和民間交往，取得豐碩成果。面向未來，雙方應繼續加強友城、青年、人文等領域交流合作，共同續寫中美人民友好事業的新篇章。

新華社還刊出一篇特寫，指習近平表示，「我40年前到訪美麗的愛荷華州，受到你們的熱情接待，至今記憶猶新」、「希望兩國人民多走動、多交流，共同續寫兩國人民友好故事，為中美關係發展作出新貢獻。」

另外，中國「全球化智庫」代表團近日訪問美國，同美國學術界、工商界、媒體界及國際組織等代表舉行近20場座談活動，開展交流對話，就中美關係和全球治理等交換意見。

代表團於19日至25日先後前往普林斯頓、紐約、華盛頓、波士頓 等地。在華盛頓舉行的一場研討會上，全球化智庫理事長王輝耀表示，希望繼續加強中美智庫學者交流，增進相互理解與信任。