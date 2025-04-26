最大的單一市場…寶馬老董重視中國市場 30天內三度訪中

寶馬集團董事長齊普策一個月內三次到訪中國，凸顯了中國市場對於寶馬的重要性。2025上海車展期間，齊普策在接受媒體採訪時強調，堅定地認為自由貿易是全球合作非常重要的前提，沒有一家公司可以孤立於全球價值鏈之外獨立運行，現在全球合作顯得更加重要和珍貴。

澎湃新聞報導，齊普策表示，這是他30天內第三次來中國，「我非常喜歡中國，也很喜歡到中國來。中國不僅是最大的單一的汽車市場，而且是一個充滿創新活力的市場，每次回來都能夠被中國的技術進步和創新的活力所感染。」

齊普策指出，寶馬是全球少數真正意義上的全球化公司，在歐洲、中國、北美和其他地區都有業務運營，「在這種情況下，一方面我們受益於全球化給我們帶來各種各樣商業的成就，與此同時，一旦出現不確定的因素，也會給我們造成一定的風險。這從另外一個角度證明全球合作對我們來說，有非常重要的意義。」齊普策表示，寶馬在中國的創新和重要的研發成果，會反哺到寶馬全球的解決方案中。寶馬希望把全球任何地方最優秀的創新成果放到交付給客戶的產品中。

據報導，數據顯示，寶馬集團在2024年全球銷量為245.08萬輛，其中中國全年銷量71.45萬輛。「中國是全球規模最大的汽車市場，也是寶馬集團的最大的單一市場。中國是全球最有活力的汽車市場，能在中國出色就能在全世界出彩。」齊普策說道。

當前， 汽車正與人工智能 深度結合，寶馬今年會將DeepSeek 接入車內，最近和阿里巴巴也展開了大語言模型領域的合作。

齊普策認為，德國 在自動駕駛和輔助駕駛方面有非常多的研究，也取得了很多成果，希望把先進的自動駕駛、輔助駕駛技術在中國落地，但還要強調安全第一的原則，「寶馬認為，汽車的發展不是參數的堆積，不是簡單的新技術堆砌，而要進行整體優化和系統性整合。寶馬的優勢正是系統整合的能力，我們把市場中最先進的技術系統整合在一起，優化成為最好的解決。我們不認為多就是好，相反少而精，客戶會用、敢用、能用的技術才是好的技術。」