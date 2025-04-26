被中方約談後… 沃爾瑪：積極響應號召 助拓展中國市場

沃爾瑪 3月要求中國供應商大幅降價一事，中國商務部等有關部門曾約談沃爾瑪。觀察者網報導，24日「沃爾瑪中國」微信公眾號發布消息說，為了積極響應內外貿一體化發展的號召，為符合條件的外貿企業開設綠色通道，簡化準入流程、加快審批效率，助力相關企業快速開拓市場。

彭博報導，沃爾瑪這一積極響應中國政府號召的計畫，旨在「幫助中國出口商在國內銷售商品」，也是「為了平衡此前要求中國供應商（大幅降價）承擔部分關稅 上調代價的做法」。

3月11日，就沃爾瑪要求中國供應商大幅降價一事，有分析指出，沃爾瑪此舉有違反商業合同的可能，將擾亂正常的市場交易秩序。「如果情況屬實，沃爾瑪的行為不利於在中國市場的經營發展。」中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」曾經在一篇文章中這樣寫道。

沃爾瑪某非標品類供應商黃凱此前對觀察者網表示，「讓供應商和消費者來承擔美國對中關稅政策的成本，這是不道德的。沃爾瑪不能完全什麽都不管。這樣的做法一定會受到抵制，這是行不通的。」

彭博指出，這些情況對沃爾瑪來說利害關係重大。報道稱，截至去年，沃爾瑪在中國擁有336家門店，最近一個季度沃爾瑪中國市場的凈銷售額同比增長28%。

日前，中國商務部組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。同時通過內外貿一體化政策幫助外貿企業開拓國內市場。

京東已宣布推出2000億元出口轉內銷扶持計畫；永輝超市也提出，針對出口受阻而庫存積壓的供應商，將開通「綠色通道」完成15天極速上架。

美國總統川普 拋出的「對等關稅」政策嚴重擾亂全球貿易，近期美國民眾紛紛搶購電子產品和家電等商品，而中國正是這些商品的主要出口國。

川普21日在白宮會見了包括沃爾瑪 、家得寶、勞氏和塔吉特在內的主要零售商。據悉，此次會議旨在商討如何緩解當前全面關稅政策對全球供應鏈的破壞性影響，以及美國消費者對全面關稅的不安情緒。

據Axios新聞網報導，沃爾瑪等零售業巨頭的首席執行官日前向川普私下警告說，其關稅和貿易政策可能擾亂供應鏈，提高物價，並且讓美國民眾的貨架變得空空如也。