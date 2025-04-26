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「影石出息了」 中智能相機攻紐約 粉絲排6小時搶購

中國新聞組／北京26日電
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4月22日，影石在紐約中央車站舉辦的快閃活動現場。（取材自讀特新聞／影石用戶供圖）
4月22日，影石在紐約中央車站舉辦的快閃活動現場。（取材自讀特新聞／影石用戶供圖）

4月22日當地時間清晨5時，紐約中央車站外已排起百米長隊。讓數百名消費者翹首以盼的，是中國智能影像品牌影石Insta360（下稱「影石」）新品8K全景相機X5。這場原定於上午9時開始的活動，因粉絲熱情遠超預期，成為社交媒體熱議的「現象級搶購」。

「影石出息了！」紐約中央車站快閃活動舉行之際，有用戶曬出印有影石廣告的「紐約時報」。「X5的新功能值得這樣的等待！」一位提前六小時到場的影石用戶，對即將到手的科技產品充滿期待。中國社交平台相關話題的千餘條互動中，「中國科技終於讓世界排隊」的感慨在不斷「刷屏」。

亞馬遜平台數據，X5在發售首日即「霸榜」亞馬遜八大站點運動相機品類銷量榜，包攬美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、日本等市場榜首。專業機構弗若斯特沙利文報告顯示，影石2024年全球全景相機市占率預計達81.7%。這意味著，全球每售出10台全景相機，就有8台來自這家中國品牌。

讀特新聞報導，兩個月前，中國證監會發布公告稱，影石科創板IPO註冊獲正式批覆，成為2025年科創板第一家註冊通過企業。「全球智能影像第一股」呼之欲出。

影石的成長被諸多業內人士稱之為中國科技企業「超車」教科書。成立十年間，影石從一支校園創業團隊蛻變為全景相機、運動相機領域的「雙料冠軍」，並榮獲國家級專精特新重點「小巨人」企業、全國製造業單項冠軍產品等多項殊榮。

X5的「現象級」表現，是其X系列「爆款製造機」基因的延續。前代產品X4曾創下上市24小時登頂全球多平台運動相機領域單品銷量第一的紀錄，並入選「時代」（TIME）雜誌「2024年最佳發明」。而X5無懼晝夜的 8K超高清全景畫面、史上最堅固全景鏡頭、裸機15米防水，185分鐘長續航等諸多硬核性能，被用戶們視作全景影像技術的裏程碑式突破。

真正引爆海外口碑的，是2017年那支「老鷹視角」的全景視頻。影石將產品Nano綁在老鷹身上，讓用戶清楚地看到老鷹頭部以及周圍360°全景景色，沈浸式感受在高空跳傘、翺翔、俯瞰的體驗。這種將產品特性與創意內容結合的方式，跨越了文化與語言的障礙，在影石產品與用戶之間架起了橋梁。

影石在海外市場的持續「破圈」，不僅源於其硬件層面的持續創新，更在於其構建的「用戶共創生態」。據介紹，影石在海外社交媒體的品牌官方帳號累計粉絲數超500萬，Insta360相關話題下聚集著超百萬條用戶原創內容。

用戶在潛水時使用X5拍攝。（取材自讀特新聞）
用戶在潛水時使用X5拍攝。（取材自讀特新聞）

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