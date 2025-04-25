我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

中一周退3架波音飛機 川普批占美便宜 強硬要求追責違約

中國新聞組／北京25日電
一架波音737 MAX 8停放在波音機場。這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）
一架波音737 MAX 8停放在波音機場。這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）

美國川普政府月初祭出對等關稅，傳出中國航司暫停接收美國製造的波音客機。波音執行長奧特柏格23日接受美媒訪問時證實，中國因美中貿易戰，已停止接收新飛機，一周內已有3架飛返美國。美國總統川普24日於社交媒體上再度發表強硬言論，直指波音公司應對中國違約究責，理由是中國拒絕接收其早已承諾購買的飛機。

第一財經報導，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有2架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

綜合外媒報導，奧特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，中國已停止接收新飛機。波音原計畫今年向中國客戶交付約50架飛機。但奧特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

來自中國航空公司的訂單，占波音商用機總訂單量約10%，奧特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

奧特柏格並表示，對波音整體年度計畫感覺良好，儘管預期中方局勢，會減少波音在第一季強勁交付表現所建立的部分餘裕。他表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。

奧特伯格表示，若中國的航空公司不接受這些飛機，波音將停止為中國生產，並且波音可以為中國拒絕的飛機找到其他買家。印度航空日前已表示計畫購買中國不願接收的飛機。儘管波音公司原計畫今年完成50架中國航空公司的訂單，但奧特伯格表示，波音公司正在積極評估將這些客機轉移給其他有興趣的買家。

法廣網報導，美國總統川普24日於「真相社交」（ Truth Social）上寫道：「波音應該對中國違約追究責任，因為中國未接收那些完美完成、早已承諾購買的飛機。這只是中國多年來如何占美國便宜的1個小例子……順帶一提，芬太尼依然從中國經墨西哥與加拿大大量流入美國，奪走數10萬條性命，必須立刻停止！」

而針對波音主管證實中國航空業者將波音飛機退貨，中國外交部發言人郭嘉昆則說，「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問」。

波音 關稅 川普

上一則

紐時： 美忽略中手握3大籌碼 遲遲等不到北京求饒

下一則

「川主席」、「眼線男」范斯 川普政府在中國遭群嘲

延伸閱讀

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業
「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲

「川主席」、「眼線男」 川普政府在中國遭群嘲
川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號
Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話