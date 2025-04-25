中一周退3架波音飛機 川普批占美便宜 強硬要求追責違約

一架波音737 MAX 8停放在波音機場。這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）

美國川普 政府月初祭出對等關稅 ，傳出中國航司暫停接收美國製造的波音 客機。波音執行長奧特柏格23日接受美媒訪問時證實，中國因美中貿易戰，已停止接收新飛機，一周內已有3架飛返美國。美國總統川普24日於社交媒體上再度發表強硬言論，直指波音公司應對中國違約究責，理由是中國拒絕接收其早已承諾購買的飛機。

第一財經報導，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有2架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

綜合外媒報導，奧特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，中國已停止接收新飛機。波音原計畫今年向中國客戶交付約50架飛機。但奧特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

來自中國航空公司的訂單，占波音商用機總訂單量約10%，奧特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

奧特柏格並表示，對波音整體年度計畫感覺良好，儘管預期中方局勢，會減少波音在第一季強勁交付表現所建立的部分餘裕。他表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。

奧特伯格表示，若中國的航空公司不接受這些飛機，波音將停止為中國生產，並且波音可以為中國拒絕的飛機找到其他買家。印度航空日前已表示計畫購買中國不願接收的飛機。儘管波音公司原計畫今年完成50架中國航空公司的訂單，但奧特伯格表示，波音公司正在積極評估將這些客機轉移給其他有興趣的買家。

法廣網報導，美國總統川普24日於「真相社交」（ Truth Social）上寫道：「波音應該對中國違約追究責任，因為中國未接收那些完美完成、早已承諾購買的飛機。這只是中國多年來如何占美國便宜的1個小例子……順帶一提，芬太尼依然從中國經墨西哥與加拿大大量流入美國，奪走數10萬條性命，必須立刻停止！」

而針對波音主管證實中國航空業者將波音飛機退貨，中國外交部發言人郭嘉昆則說，「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問」。