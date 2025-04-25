「川主席」、「眼線男」范斯 川普政府在中國遭群嘲

網友製作短視頻，嘲弄美國總統川普(右)、副總統范斯(左)。(取材自微博)

「川主席」、「眼線男」，中國人在狂噴、群嘲川普 政府。一名曾經製作關於中國領導人習近平的戲仿音樂影片的YouTube用戶製作了「MAGA之歌」，諷刺川普總統對美國的願景。一名粉飾中國迫害新疆維吾爾族人的民族主義TikTok用戶製作了一則影片，用一身易裝打扮諷刺被認為畫了眼線的美國副總統范斯 ，並要求范斯為關於「中國農民」(Chinese peasants)的言論道歉。

紐約時報報導，在社群媒體平台小紅書的一個帖子中，川普在司法部欣賞自己肖像的影片被配上一首北韓歌曲「全世界都羨慕我們」，將他比作獨裁者金日成。

出於對川普政府的蔑視，持不同政治觀點的中國互聯網用戶聯合起來，創作了一系列令人印象深刻的作品。這些圖片、影片和音樂大多是由人工智慧 生成的，嘲笑美國領導人在中國人看來荒謬和無恥的政策和言論。

「MAGA之歌」的創作者在一條信息中寫道：「我熱愛美國，但川普危害了美國的民主自由，影響了美國在國際上形象。」這個由人工智慧生成的音樂影片改編自1960年代一首著名的革命歌曲「我們走在大路上」，影片開頭的人物很像川普、范斯、國務卿魯比歐和特斯拉創辦人馬斯克，他們拿著紅寶書，站在一面寫著「為人民服務」的大紅橫幅前。

歌詞唱道：「我們走在大路上，意氣風發鬥志昂揚，川主席領導我們的MAGA，誓要美國再次偉大！」

報導說，范斯引來了最殘酷的惡搞。他的「農民」言論冒犯了許多中國人。在一則廣為流傳的AI生成影片中，一個酷似范斯的人物穿著粉色夾克，塗著粉色指甲和艷粉色口紅，一邊塗眼線，一邊用女性的語氣說：「姐妹，鄉巴佬牌眼線筆，中國製造，質量可靠。」

另一則影片顯示一個卡通人物說：「范斯副總統，我是一個中國鄉巴佬。您是否意識到您的關稅政策將導致您的眼線筆價格飆升？」