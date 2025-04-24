美中展開關稅談判？ 中國外交部：假消息

針對美國方面近日釋出美中已針對關稅展開談判，且將達成協議，中國外交部表示，都是假消息。（美聯社）

針對美國方面近日釋出美中已針對關稅 展開談判，且將達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，「這些都是假消息」，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

至於外電報導，美國總統川普 （Donald Trump）考慮大幅調降對中國關稅，但取決於中國何時降低關稅，郭嘉昆對此則回應，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在「平等、尊重、互惠」的基礎上與中方對話。

中國外交部下午舉行例行記者會，美中關稅戰相關議題成為提問焦點。人民日報報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆針對美中已就關稅展開談判說，「這些都是假消息」。據他了解，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

他又說這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。「打，奉陪到底，談，大門敞開」，對話談判必須是「平等、尊重、互惠」的。

美國白宮 22日表示，已有18國針對關稅協議提案，希望達成協議，美國貿易團隊本週將與34國開會討論。此外，美國在與中國達成潛在協議方面進展順利，川普及其團隊正在為與中國達成協議鋪路。

而華爾街日報23日引述知情人士透露，川普政府考慮大幅調降對中國的關稅，部分項目的稅率將減少一半，希望為美中緊張關係降溫。但白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）稍後接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，川普並未軟化對中國的立場，美國不會單方面降低對中關稅。