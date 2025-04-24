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中國大熊貓「荷風」、「蘭韻」出發奧地利 將旅居10年

中國新聞組／北京24日電
大熊貓「蘭韻」。（新華社）
大熊貓「蘭韻」。（新華社）

中國外長王毅22日與奧地利外長梅爾賴辛格通話，希望奧地利新政府「繼續奉行對華友好政策」；而中國大熊貓保護研究中心的大熊貓「荷風」、「蘭韻」23日也搭乘飛機前往奧地利，開啟為期10年的旅居生活。

封面新聞報導，活潑好動的「荷風」，譜系號1347，雄性，出生於2020年8月27日，名字寓意為帶著荷花的清新。乖巧溫柔的「蘭韻」，譜系號1336，雌性，出生於2020年7月29日，名字寓意為傳遞蘭花的幽香。為保證兩隻大熊貓的旅途安全和身體健康，中方派出一名獸醫，奧方派出一名飼養員同機護送。中方精心準備新鮮的竹子、竹筍、特製窩窩頭、飲用水和藥品。

大熊貓「荷風」、「蘭韻」23日搭乘飛機前往奧地利。(取材自大熊貓研究保護中心)
大熊貓「荷風」、「蘭韻」23日搭乘飛機前往奧地利。(取材自大熊貓研究保護中心)

「荷風」、「蘭韻」抵達奧地利美泉宮動物園後將接受隔離檢疫。中方選派的一名飼養員和一名獸醫將在奧駐留一段時間，陪伴和幫助牠們盡快適應新環境。

為讓新一對大熊貓在奧地利期間身體健康、生活舒適，今年3月，中方組織專家前往奧地利，實地驗收奧方升級改造後的大熊貓場館，並從生活環境、食物供給、健康保障等方面進行技術指導。煥然一新的大熊貓場館，室內活動區布置全新攀爬架，溫濕度自控系統。室外運動場新種多種綠植，增加木製棲息架，搭建假山和洞穴，配備帶自動過濾系統的池塘與溪流。

大熊貓「荷風」。（取材自大熊貓研究保護中心）
大熊貓「荷風」。（取材自大熊貓研究保護中心）

食物供給方面，建設有大熊貓主食竹種植基地，保證食物來源穩定。飼養管理方面，組建專業的飼養管理團隊，制定完備的飼養管理制度和技術規範；美泉宮動物園並派出兩名飼養員提前到熊貓中心參與兩隻大熊貓的飼養工作，熟悉牠們的性格特點，掌握牠們的食物習慣和喜好。

美泉宮動物園是世界上最古老的動物園之一，建園歷史270餘年。2003年，中奧兩國正式開始大熊貓保護研究合作，建立良好的合作關係，在大熊貓保護繁育、疾病救治、技術交流、人員培訓和公眾教育等方面取得諸多成果。

據人民網報導，中國外長王毅22日分別「應約」與英國外交大臣拉米、奧地利外長梅爾賴辛格通話。據外交部網站，王毅向梅爾賴辛格表示，希望奧地利新政府「繼續奉行對華友好政策」，兩人同樣談及美國關稅議題，王毅向歐洲喊話，應共同捍衛多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。

圖為4月23日在奧地利首都維也納附近的施韋夏特國際機場拍攝的抵達的大熊貓。（新華...
圖為4月23日在奧地利首都維也納附近的施韋夏特國際機場拍攝的抵達的大熊貓。（新華社）

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