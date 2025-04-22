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美採購商「不撤單」 安撫中供貨商「貨可以慢慢發」

中國新聞組／北京22日電
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海智在線提供非標零件撮合服務。(取材自上觀新聞)
海智在線提供非標零件撮合服務。(取材自上觀新聞)

在美國的關稅大棒下，近期平台上不少美國採購商與中國出口企業一樣，選擇了觀望。而對於先前已下的訂單，美國採購商反過來會寬慰中國供應商——「放心，單子不撤」。而連結起全球28萬採購商與中國70萬家中國工廠的工業零件數位化平台－海智在線，其每日詢盤未見顯著減少，成為美國依賴中國底層製造能力的一個特別視角。

上觀新聞報導，海智在線帶有上海鮮明的數智化基因，用200多個數字標籤，圍繞設備、工藝、產能、經驗、場地等生產要素，對中國海量製造工廠進行精準畫像打標，已有70萬家中國工廠在該平台註冊。同時，該平台已吸引全球28萬家採購商註冊，其中有107個國家和地區的採購商透過平台下單。採購商發來一張張非標零件圖紙，由平台高效匹配供應商。

根據海智線上副總裁米永東的觀察，美國對華濫施關稅後，平台上美國大企業與中小企業反應不一。大企業全球布局，供應商多元，迫於關稅壓力放棄中國供應商之後，還有其他地區的供應商替代品。但美國中小企業別無選擇。 「他們的供應鏈幾乎都在中國，組裝一台裝備，就靠著中國的四、五家工廠來供貨。因此，這類中小企業一方面抓緊改價，將關稅因素考慮在內，提高其產品在終端的售價，另一方面又要穩住中國供應商，明確表示『貨肯定要，但可以慢慢發』。」

事實上，那些看似還有選擇餘地的美國大企業，也不排除以「曲線救國」方式，將部分難啃的核心部件的製造再度「分包」給中國。根據平台順藤摸瓜掌握的線索，部分美國巨頭，已將採購訂單交給共建「一帶一路」國家與地區，但後者未必能完全勝任，繼而又向海智在線詢盤，把一些難以攻克的製造部分二次發布，誠邀中國工廠接單。

海智在線上一個真實案例頗為典型——某海外企業設計了一款器官運輸箱，涉及近60個零件，包含聚苯乙烯泡沫、塑膠、橡膠、鋁等材質，製程要求複雜。設計方案先交給了以色列供應商，得到的回覆是：從圖面到產品落地，需要三年。該海外企業又輾轉尋到海智平台，平台發揮對海量工廠的調度和整合能力，很快湊齊供應商，僅3個月就交出了成品。這款器官運輸箱從圖面到成品落地，在中國只需3個月，海外可能需要3年。

這樣的案例，在川普揮舞關稅大棒之後依然延續。由此可見，美國靠關稅大棒試圖實現製造業回流並不現實──要建起組裝廠相對容易，但要把整條產業鏈轉移回去，又談何容易。

此外，關稅戰衝擊，中國出口貨櫃滯留，為支持外貿企業渡過難關，蘇州港管理委員會辦公室公告，4月18日起至7月17日，蘇州港各貨櫃碼頭對全市外貿企業進出口重箱（裝有貨物的貨櫃）提供免費堆存服務。

據蘇州市發展和改革委員會網站資料，蘇州港地處長江入海口的咽喉，東南緊鄰上海，為長江出海口的天然良港。蘇州港由沿江太倉港、張家港、常熟港以及內河港區組成，現已成為中國沿海主要港口和綜合運輸體系的重要樞紐。

海外企業設計的器官運輸箱。圖片這款器官運輸箱從圖面到成品落地，在中國只需3個月，...
海外企業設計的器官運輸箱。圖片這款器官運輸箱從圖面到成品落地，在中國只需3個月，海外可能需要3年。(取材自上觀新聞)

關稅 一帶一路 供應鏈

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