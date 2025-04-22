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美菲軍演前 中在黃岩島再驅菲船

記者陳宥菘／綜合報導

在美菲於南海舉行「肩並肩」大型聯合軍演的前一日，中國大陸解放軍南部戰區20日指控1艘菲律賓護衛艇當日未經中國政府批准，「非法侵入」黃岩島領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

在美菲肩並肩軍演21日起登場的前幾個小時，解放軍南部戰區20日夜發布上述消息。南部戰區海軍發言人趙志偉批評菲方行為嚴重侵害中方主權，嚴重違反國際法相關規定，並正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。

中國大陸、菲律賓和台灣都是黃岩島的主權聲索國。中國曾在去年11月片面公告黃岩島領海基線，以此強化主權宣示。

中菲本輪在黃岩島的對峙始於去年11月，菲律賓總統馬可仕簽署海洋區域法和群島海道法，以國內法強化菲律賓在南海的主權聲索範圍及其海洋相關權利，其中包含將黃岩島和南沙群島大部分島礁納入菲國專屬經濟區。

菲國這兩項新法引來中方不滿，中國隨即公布南海島礁的「標準名稱」及黃岩島領海基線予以反制，解放軍南部戰區也在同月底組織海空兵力，於其所謂黃岩島領海領空及周邊區域進行戰備警巡，並於此後持續強化對該海域的管控力度。

菲律賓海岸防衛隊日前指控1艘中國海警船於本月14日在距離黃岩島約36海里處加速，並採取行動阻擋1艘菲國船隻的航行路線，漠視海上安全。中方則反控菲國海警船數度從艦艏穿越大陸海警船的行駛航線並危險接近。

另據中央社報導，菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。

菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）於4月15日代表總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），簽署新的備忘錄通告。

第313號行政命令原禁止菲律賓所有政府官員訪問台灣、接見台灣官員，或在未經外交部批准的情況下，與台灣進行官方交流。

在新的備忘錄通告之下，除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台。

解放軍 國防部 護照

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